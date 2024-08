De iPhone 16 komt er nu toch wel heel snel aan, maar wanneer is de release nou écht? Wij vertellen je wanneer de iPhone 16 gepresenteerd wordt!

Dit is wanneer de iPhone 16 gepresenteerd wordt

We weten het vrijwel zeker: de volgende keynote van Apple zal in september gaan plaatsvinden. De keynote is altijd op de tweede dinsdag van september. Dat betekent dat je dit jaar op 10 september klaar moet zitten.

Dat is dan ook de dag waarop de iPhone 16 gepresenteerd zal worden. Het einde van de week kun je het nieuwe toestel dan bestellen en dan is de release van de iPhone 16 een week later.

En dit is er nieuw …

De iPhone 16 krijgt natuurlijk ook een paar flinke upgrades. Zo is het vrijwel zeker dat er een nieuwe chip in het toestel zit. Waarschijnlijk wordt dit de nieuwe A18-chip. Het is nog niet duidelijk of Apple opnieuw onderscheid maakt tussen de standaard- en de Pro-modellen. De Pro-modellen krijgen in dat geval dan een A18 Pro-chip.

Wel duidelijk is dat de processor enorm krachtig is en een speciaal gedeelte heeft voor Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf die werkt met kunstmatige intelligentie.

Daarnaast krijgen iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max waarschijnlijk grotere schermen. De iPhone 16 Pro krijgt een 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 16 Pro Max een 6,9-inch display heeft. De behuizing van de telefoons worden hierdoor ook iets groter, maar het is de verwachting dat de dikte van de toestellen hetzelfde blijft. Echt zeker weten het natuurlijk pas na de release van de iPhone 16.

Bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien we geen veranderingen in de schermafmetingen. De iPhone 16 krijgt een 6,1-inch scherm, bij de iPhone 16 Plus is dat een 6,7-inch display. Dit zijn dezelfde formaten die we ook bij de iPhone 15 (Plus) en eerdere generaties zagen.

Meer geruchten over de iPhone 16

Wil je meer weten over de release van de iPhone 16? Wij hebben alle geruchten over de volgende iPhone al voor je bij elkaar gezet. Meer hierover lees je in het artikel met iPhone 16-geruchten.