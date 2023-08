De officiële release van de volgende iPhone komt nu wel heel dichtbij. De iPhone 15 is namelijk gespot in een Indiase database.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 release nabij: duikt op in Indiase database

Nog geen maand voor de officiële aankondiging duikt de iPhone 15 op in een grote database. Dit gebeurde ook al bij de iPhone 14, toen een model van de iPhone uit 2022 werd gespot in de database van het Bureau of Indian Standards (BIS). Dit is is de officiële instantie die toeziet op de naleving van producteisen en -standaarden in India. De iPhone uit 2022 had modelnummer A2882 en bleek later de iPhone 14 te zijn.

Nu is er dus weer een iPhone opgedoken in de BIS-database, met dit keer het modelnummer A3094. De modellen van de iPhone 14 hebben de nummers A2649, A2884, A2883 en A2882. Op dit moment is er nog geen Apple-device met het nummer A3094. Elk jaar zijn de modelnummers van nieuwe iPhones weer een stukje hoger en daarom hebben we nu waarschijnlijk de release van de iPhone 15 te pakken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Productie iPhone 15 begonnen in India

De nieuwssite Bloomberg heeft eerder gezegd dat de productie van de iPhone 15 inmiddels begonnen is in India. Dit is de eerste keer dat een nieuw iPhone-model voor de aankondiging buiten China gemaakt wordt. Je kunt er dus vrijwel zeker van zijn dat dit hetzelfde model is als de iPhone die in de database is opgedoken.

Wanneer nieuwe Apple-devices in dit soort databases opduiken betekent dat de release (dit keer van de iPhone 15) er echt aan zit te komen. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman, is Apple van plan om de iPhone 15 op dinsdag 12 september aan te kondigen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws. Meld je dan vooral aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!