‘Ontwikkeling en release iPhone 14 bijna definitief – mist één toffe functie’

De iPhone 14-lijn zit in een nieuwe fase van de ontwikkeling: de zogeheten engineering validation test-fase (EVT). Het prototype is er, nu wordt gekeken of alles werkt zoals het hoort en geproduceerd kan worden. Maar op één leuke functie zullen we echter nog even moeten wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Ontwikkeling iPhone 14 bereikt mijlpaal’

We hebben al veel nieuwtjes gehoord rondom de release en ontwikkeling van de iPhone 14. Van gelekte renders tot 48-megapixelcamera; er is nog veel onzeker. Het volgend nieuwtje is dus enigszins geruststellend; de ontwikkeling en de productie van de iPhone 14-lijn (dus ook de Pro en Pro Max) zit in de engineering validation test-fase (EVT). In simpele woorden: Apple is de iPhone 14 aan het testen voor massaproductie.

Apple heeft volgens 9To5Mac dus geen last van de Shenzhen-lockdown en kan de iPhone 14 gaan voorbereiden voor productie. In deze Chinese stad zijn namelijk veel fabrieken van Apple gevestigd. Dit leek op voorhand al geen probleem, aangezien de belangrijkste chipfabriek in een andere stad draait.

Eerder werd al gelekt dat de ‘reguliere’ iPhone 14 geen nieuwe chip gaat krijgen en dus niet per se sneller gaat worden. De iPhone 14 Pro en de 14 Pro Max krijgen volgens de geruchten wel een krachtigere chip: de A16. Deze is groter dan de A15 Bionic van de iPhone 13 en is dus hopelijk ook krachtiger, sneller en energiezuiniger.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

”Periscoopcamera’ pas te vinden in de iPhone 15′

Hoewel een rapport van analist Ming-Chi Kuo een aantal jaar terug meldde dat we een periscoopcamera zouden vinden in de iPhone 14-modellen, zegt 9to5Mac nu op basis van dezelfde bron dat de nieuwe camera is uitgesteld tot 2023. Dit is het jaar waarin we de iPhone 15 verwachten.

Deze cameratechniek bestaat al heel lang voor onderzeeboten om boven water te kunnen spieken. Binnenkort lijkt het erop dat we een miniatuurversie van de periscoop gaan vinden in de iPhone 15. Hierdoor kan de telefoon van Apple enorm ver inzoomen en wellicht een natuurlijke scherptediepte vastleggen, zoals DLSR-camera’s dat doen. De portretfunctie in je huidige iPhone lijkt dit al te kunnen, maar dit is enkel een nabootsing via de LiDAR-scanner en software.

Werking van periscoopcamera in iPhone’s

Omdat een iPhone ongeveer 9 millimeter dik is, lijkt er geen ruimte voor een grote lens. De periscooptechniek biedt uitkomst. Licht komt dan ‘gewoon’ de lens binnen, maar een spiegeltje reflecteert het in een hoek van 90 graden. Via deze afslag bereikt het licht de camerasensor en kun je een foto maken.

Omdat het systeem plat in de smartphone ligt, is er ineens veel meer ruimte om mee te werken. Normaliter zou je de lens moeten proppen in 9 millimeter, maar nu is dat bijna 15 centimeter. Zo is de dikte van het toestel geen beperking meer en is het mogelijk om grotere zoomlenzen te gebruiken. Het is een volgende stap in de perfectionering van telefooncamera’s.