Release iPadOS 26: op deze datum komt de update naar je iPad

De release van iPadOS 26 komt nu echt razendsnel dichterbij – dit is wanneer je de nieuwste update voor je iPad precies kunt verwachten!

Release iPadOS 26

Apple heeft iPadOS 26 afgelopen juni tijdens de Worldwide Developers Conference 2025 gepresenteerd. De release van iPadOS 26 voor het grote publiek duurt nu niet lang meer. Het is een flinke update die onder meer Liquid Glass naar de iPad brengt. Hierdoor zijn vrijwel alle elementen transparant en lijken van glas te zijn gemaakt.

Het is voor het eerst in jaren dat Apple het ontwerp van het besturingssysteem aanpast, maar er zijn meer vernieuwingen. Met iPadOS 26 neemt de iPad veel functies van macOS over. Dat betekent dat multitasken veel gemakkelijker wordt. Het wordt mogelijk om applicaties kleiner te maken en veel meer programma’s op hetzelfde moment te gebruiken.

De update komt doorgaans een week na de release van de nieuwe iPhones uit. Als we naar de iPhone-events van afgelopen jaren kijken, krijgen we een goed idee van de release van iPadOS 26:

SoftwareiPhone-eventRelease
iPadOS 189 september 202416 september 2024
iPadOS 1712 september 202318 september 2023
iPadOS 167 september 202212 september 2022

Het iPhone-event van 2025 heeft de naam ‘Awe Dropping’ gekregen en vindt net als vorig jaar plaats op 9 september. Vorig jaar was dat een maandag, dit jaar is dat een dinsdag. We verwachten de release van iPadOS 26 op de maandag ná het iPhone 17-event, dus dat is op maandag 15 september.

release ipados 26

Meer over de update

Dankzij iPadOS 26 krijgen ook apps zoals Camera, Foto’s, Safari, FaceTime, Apple Music en Apple Podcasts allemaal een frisse, nieuwe vormgeving. Daardoor voelt iPadOS dit jaar écht vernieuwd aan. Daarnaast krijgt de iPad vier nieuwe apps in iPadOS 26. Zoals altijd krijgen niet álle iPads de update. Ben je benieuwd of je jouw iPad straks kunt updaten? Deze iPads krijgen in elk geval ondersteuning voor iPadOS 26!

