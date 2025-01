Apple komt met HomePod mini 2: dit is de verwachte release

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de HomePod mini! Benieuwd wanneer die verschijnt? Dit is de verwachte release van de HomePod mini 2.

HomePod mini 2

Er komt een nieuwe generatie van de HomePod mini! Apple bracht de eerste (en enige) uitvoering van de HomePod mini uit in 2020. Dat is meer dan vier jaar geleden, sindsdien heeft de speaker regelmatig kleine updates gekregen. Zo kan de kleine speaker sinds 2023 de temperatuur en luchtvochtigheid in een ruimte registreren. Verder heeft Apple de afgelopen vier jaar weinig aangepast, maar daar komt met de release van de HomePod mini 2 verandering in.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt Apple in 2025 met een nieuwe uitvoering van de HomePod mini. De kleinere versie van de HomePod wordt uitgerust met een nieuwe processor, die door Apple zelf is gefabriceerd. Met deze processor krijgt de HomePod mini 2 ondersteuning voor Wifi 6E. Dat is een grote verbetering, want de huidige HomePod mini werkt nog met Wifi 4.

Release van de speaker

We moeten nog wel even wachten op de HomePod mini 2, want de release wordt pas in het najaar verwacht. Gurman voorspelt dat de kleine luidspreker eind 2025 verschijnt. Dat betekent dat de tweede generatie van de HomePod mini waarschijnlijk pas in oktober of november 2025 wordt aangekondigd. Rond dezelfde periode verschijnen de Apple TV 2025, MacBook Pro 2025 en de iPad Pro 2025.

Waar Apple ieder jaar in september een evenement organiseert, is dat voor oktober niet het geval. Zo werden de MacBook Pro, iPad mini en iMac eind 2024 via persberichten aangekondigd. Mogelijk kiest Apple in 2025 wél voor een speciaal evenement in oktober, omdat er nu producten op de planning staan die al jaren geen upgrade meer hebben gehad. De huidige generatie van de Apple TV stamt uit 2022, voor de HomePod is dat nog eerder. De release van de HomePod mini 2 wordt daarom mogelijk aangekondigd tijdens een Apple-event in oktober.

Meer over de HomePod mini 2

Er is nog niet veel bekend over de functies van de HomePod mini 2. Het is in ieder geval de verwachting dat de nieuwe generatie van de HomePod mini een nieuwe S-chip krijgt, in de huidige versie zien we nog een S5-chip. Die is inmiddels nodig aan vervanging toe, bij de HomePod mini 2 kiest Apple mogelijk voor de S9- of S10-chip. Daarnaast wordt de audiokwaliteit van de kleine speaker naar verluidt verbeterd.

Andere mogelijke veranderingen zijn nieuwe kleuren en de U2-chip. Bij de HomePod mini kun je nu kiezen uit de kleuren blauw, geel, middernacht, oranje en wit. Het is de verwachting dat Apple bij de HomePod mini 2 opnieuw voor een reeks opvallende kleuren kiest. De startprijs blijft waarschijnlijk hetzelfde, je haalt de speaker dan voor 109 euro in huis. Vind je de release van de HomePod mini 2 te lang duren en ben je nu op zoek naar een nieuwe speaker? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de HomePod mini: