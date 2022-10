Release date iPhone 15 nu al bekend (zet het maar in je agenda)

De iPhone 14 is er nog maar net, maar er zijn al verschillende geruchten over de opvolger. We weten nu al meer over de release date van de iPhone 15!

Heb je dit jaar geen nieuwe iPhone 14 gekocht? En wacht je eigenlijk nog op de opvolger? Dan hebben we goed nieuws. De release date van de iPhone 15 is nu al bekend. Zet 15 september 2023 maar vast op ‘bezet’ in je agenda, want dan komt de nieuwe iPhone van Apple uit.

Meestal komen nieuwe iPhones rond september uit, maar is de exacte datum niet altijd bekend. Nu weten we meer, omdat de werknemers van de Apple Store in Engeland te horen kregen dat ze tussen 15 september en 7 oktober 2023 geen vrij mogen nemen. Als ze toch rond deze periode vrij vragen zal dit niet worden gehonoreerd.

Wanneer de release date van de nieuwe iPhone op 15 september is, zal de aankondiging een week eerder zijn. Meestal is dat op dinsdag, dus dat wordt dan op 5 september 2023. De pre-order begint dan op 8 september.

Toch moeten we een slag om de arm houden. Alleen de Apple Store in Milton Keynes heeft deze instructies gekregen. Maar aangezien de verschijningsdatum van de iPhone altijd rond deze periode zit, zou deze datum heel goed kunnen.

Meer over de iPhone 15

Volgens Kuo krijgt de iPhone 15 Pro Max een periscoopcamera. De analist zegt verder dat de 1/3-inch sensor van de 15 Pro Max een 12-megapixel resolutie zal hebben met f/2.8 diafragma, sensor-shift stabilisatie en tot 6x optische zoom.

Ook betrouwbare analist Ross Young doet een duit in het zakje en denkt dat het Dynamic Island volgend jaar naar alle iPhone 15-modellen komt. Het Dynamic Island is het ovale balkje bovenaan het scherm (dat stiekem uit twee gedeeltes bestaat). Dit balkje is de vervanger voor de notch, die je nog wel ziet bij de standaard iPhone 14 en de iPhone 14 Plus.

