iOS 26.2 Release Candidate 2 is er: wanneer komt de definitieve update?

We hadden iOS 26.2 op maandag 9 december verwacht, maar in plaats daarvan heeft Apple op die dag iOS 26.2 Release Candidate 2 uitgebracht.

De eerste iOS 26.2 Release Candidate verscheen op woensdag 3 december. Dit is doorgaans de laatste testversie, voordat Apple de definitieve update uitbrengt voor alle gebruikers. Die definitieve versie hadden we dan ook op maandag 8 december verwacht, maar Apple heeft in plaats daarvan iOS 26.2 Release Candidate 2 uitgebracht op die dag. Deze tweede RC-versie van iOS 26.2 heeft 23C54 als buildnummer. De vorige RC was 23C52.

Door de software naar bètatesters te sturen, kunnen soms kritieke bugs aan het licht komen die nog moeten worden verholpen. Dat is vermoedelijk de voornaamste reden dat Apple een tweede Release Candidate-versie van iOS 26.2 voor de iPhone heeft uitgebracht. Als de nieuwe RC geen nieuwe problemen oplevert, zal iOS 26.2 alsnog snel voor alle gebruikers beschikbaar komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft in deze tweede Release Candidate van iOS 26.2 verder ook helemaal geen grote veranderingen doorgevoerd. In plaats daarvan focust het bedrijf op het verbeteren van de nieuwe functies die met iOS 26.2 naar je iPhone komen.

Definitieve release

Met iOS 26.2 komt onder meer Live Vertalen via AirPods eindelijk beschikbaar in de Europese Unie, waardoor ook de AirPods een nieuwe functie krijgen. De AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4 (met ruisonderdrukking) kunnen straks gesprekken op het moment zelf vertalen. We hoeven niet lang meer te wachten op de volgende softwareversie, want het is de verwachting dat iOS 26.2 volgende week al verschijnt. Naar alle waarschijnlijkheid op maandag 15 december.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe features die met de aankomende software-update naar je iPhone komen? Lees dan hier meer over de release van iOS 26.2! Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor de dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!