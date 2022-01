Release Beats Fit Pro: AirPods Pro-alternatief binnenkort in Nederland

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes, maar weet je niet of AirPods nou helemaal jouw ding zijn? Binnenkort is de release van de Beats Fit Pro en hiermee heb je een prima (en goedkoper) alternatief voor de AirPods Pro te pakken.

Release Beats Fit Pro: AirPods Pro-alternatief

De bestelpagina voor de Beats Fit Pro is sinds maandag te vinden op de Nederlandse website van Apple. Op dit moment zijn ze nog niet beschikbaar om te bestellen, maar volgens de laatste geruchten zijn ze vanaf 24 januari te krijgen. De oortjes zijn al sinds november te bestellen in de Verenigde Staten en zijn binnenkort dan ook officieel in Nederland en België te koop.

Beats Fit Pro versus AirPods Pro

Wanneer je naar de functies van de Beats Fit Pro kijkt, denk je dat je misschien de beschrijving van de AirPods Pro te pakken hebt. Toch hebben deze oortjes (by Dre) wel een behoorlijk ander design. Zo zijn de ‘steeltjes’ aanwezig, maar die staan bij de Beats Fit Pro juist omhoog en die stop je ‘in’ je oor.

Daarnaast zijn de Beats Fit Pro in andere kleuren verkrijgbaar, waaronder Beats Black (zwart), Stone Purple (paars), Beats White (wit) en Sage Gray (grijs). AirPods zijn alleen in het wit te koop.

Net als bij de AirPods Pro, heb je bij de Beats Fit Pro de optie om adaptieve actieve ruisonderdrukking (ANC) aan te zetten. Hiermee ga je ongewenste omgevingsgeluiden tegen. Wil je toch horen wat er in je omgeving gaande is? Dan zet je de Transparantie-modus aan. De microfoon vangt dan de omgevingsgeluiden om je heen op en combineert dat met je muziek.

Ook ondersteunen de oortjes ruimtelijke audio met hoofdtracking, waarmee het geluid zich aanpast als je je hoofd beweegt. Hierdoor hoor je het geluid van alle kanten en krijg je het gevoel alsof je er middenin zit. Verder zijn de Beats Fit Pro zweet- en waterbestendige oortjes (IPX4), net als de AirPods Pro.

Beats oordopjes met H1-chip

De Beats Fit Pro zijn verder voorzien van de H1-chip. Dit heeft als voordeel dat ook ‘Hey Siri’ werkt en dat je makkelijker verbinding maakt tussen verschillende apparaten. Hierdoor kan je (net als bij de AirPods) snel tussen je iPhone en MacBook switchen.

Met een volle accu luister je maximaal 6 uur naar muziek. Door de oortjes regelmatig in de oplaadcase op te laden voeg je hier nog eens 18 uur aan toe, voor totaal zo’n 24 uur luisterplezier. Is de batterij leeg en heb je snel wat muziek nodig? Stop de Beats Fit Pro vijf minuten in de oplaadcase om op te laden, dan heb je weer één uur om naar muziek te luisteren.

Beats Fit Pro prijs

De Beats Fit Pro kosten 229,95 euro in Nederland en België. Voor een nieuw setje AirPods Pro ben je 279 euro kwijt bij Apple.

Ben je van plan om de Beats Fit Pro te kopen, maar moet je eerst nog je oude AirPods (Pro) kwijt? Check dan wat de beste opties zijn om je AirPods te vervangen, te verkopen of te recyclen! Of ben je van plan om liever te wachten op de AirPods Pro 2? Laat het ons weten in de reacties!

