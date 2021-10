‘Apple Watch Series 7 verschijnt in oktober’: release sneller dan verwacht

Tijdens het Apple-event van september werd de Apple Watch Series 7 aangekondigd. Een exacte datum wilde Apple toen nog niet geven. Nu nog steeds niet, maar er gaan geruchten dat de release van de Apple Watch Series 7 voor deze maand op de planning staat.

Apple Watch Series 7 is er bijna: te koop in oktober

Tijdens de keynote werd de nieuwe Apple Watch Series 7 wel getoond. Maar als verschijningsdatum stond ergens dit najaar. Nu blijkt de nieuwe smartwatch sneller dan verwacht te verschijnen. Een stuk sneller zelfs, want volgens een bericht op 9to5Mac zal de release van de Apple Watch Series 7 ergens midden oktober zijn.

Pre-order begint op 8 oktober

Dat de nieuwe Apple Watch in oktober komt lijkt ook door andere bronnen te worden bevestigd. Zo laat Hermès aan een Twitter-gebruiker weten dat de pre-orders op 8 oktober gaan beginnen. Hermès heeft net als Nike een speciale versie van de Apple Watch Series 7 in de planning.

Apple Watch 4G komt ook naar Nederland

Er is nog meer goed nieuws, want de 4G-versie van de smartwatch is straks ook eindelijk in Nederland te gebruiken. KPN liet onlangs aan RTL Nieuws weten dat het de 4G-versie van de Apple Watch gaat ondersteunen. Of de 4G-versie meteen met de standaardversie in de winkel komt te liggen, is nog niet bekend.

Prijzen van de Apple Watch Series 7

De Amerikaanse prijzen van de Apple Watch Series 7 zijn gelijk gebleven aan die van de Apple Watch Series 6. Dus de verwachte prijzen in Nederland voor de Apple Watch Series 7 zijn daarom:

Apple Watch Series 7 (41 mm): € 428,25

Apple Watch Series 7 (45 mm): € 458,25

Apple Watch Series 7 Cellular (41 mm): € 528,25

Apple Watch Series 7 Cellular (45 mm): € 558,25

Meer weten over de Apple Watch Series 7?

Ben je van plan om over te stappen van je Apple Watch Series 6? Of twijfel je nog een beetje? Check dan onze vergelijking waarin we de Apple Watch Series 7 vs de Series 6 zetten.