Release van Apple AR/VR-bril weer een stapje dichterbij (wel nog even geduld)

De release van de Apple AR/VR-bril komt steeds dichterbij. Volgens de laatste geruchten zijn de productietests voor de bril afgerond en staat er niet veel meer in de weg om de productie te beginnen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release Apple AR/VR-bril dichterbij

Dat is goed nieuws voor wie met smart zit te wachten op de speciale bril. Volgens de laatste geruchten heeft Apple namelijk net de productietest afgerond. In deze productietest werd de Apple AR/VR-bril beoordeeld of het aan de eisen en specificaties van Apple heeft voldaan. Hierdoor is de release van de Apple AR/VR-bril weer een stapje dichterbij.

Apple lijkt van plan om de headset dit jaar officieel aan te kondigen, al is dit nog een beetje twijfelachtig. Het betrouwbare Bloomberg meldde recentelijk dat Apple voor flink wat technische uitdagingen staat, zoals oververhitting. Een aankondiging kan daardoor ook nog worden uitgesteld naar 2023. Desondanks lijkt de nieuwe mixed reality-headset van Apple er nu echt aan te komen.

Apple AR/VR-bril wordt Apple Reality?

Hoe de AR/VR-bril uiteindelijk gaat heten is nog niet bekend. Maar volgens eerdere geruchten draait de bril op een eigen besturingssysteem ‘realityOS’. Dit blijkt uit meerdere verwijzingen in de broncode, waaronder die van de App Store.

Mocht realityOS de naam zijn van het besturingsysteem, dan laat de naam van de VR-headset zich makkelijk raden. Een besturingssysteem begint doorgaans met de naam van het apparaat, gevolgd door OS: macOS, iPadOS, watchOS, tvOS.

Kiest Apple voor realityOS, dan kan het zomaar dat de headset de Apple Reality wordt genoemd. Andere namen waarover werd gespeculeerd waren Apple Vision en Apple Sight.

Meer over de Apple AR/VR-headset

Apple komt volgens meerdere bronnen in de tweede helft van 2022 of begin 2023 met de eerste mixed reality-bril. De headset ondersteunt zowel een VR-modus als een AR-modus. Ook heb je een abonnement nodig om Apples AR/VR-headset te gebruiken.

Naast drie schermen krijgt de VR-bril verschillende camera’s om handbewegingen vast te leggen. Ook is er wellicht een LiDAR-sensor aan boord en krijgt het apparaat zijn eigen chip.

Wil je meer weten over de Apple AR/VR-bril? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.