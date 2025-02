Release AirTag 2 gelekt: dit is de verwachte datum (en dit zijn de functies)

Geruchten hebben de release van de AirTag 2 verklapt, waardoor we weten wanneer de volgende generatie van het apparaatje komt. Dit is de verwachte release!

AirTag 2

Er komt een nieuwe generatie van de AirTag aan! We hoeven naar verluidt niet lang te wachten op de release van de AirTag 2. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman gaf eerder al aan dat de nieuwe AirTag in het voorjaar van 2025 verschijnt. Nieuwe geruchten bevestigen dit nu, want volgens Kosutami komt de AirTag 2 eveneens dit voorjaar. Hij verwacht dat het apparaatje in mei of juni 2025 aangekondigd wordt.

Kosutami heeft eerder geruchten verspreid, die later bleken te kloppen. Nu zowel Gurman als Kosutami verwachten dat de AirTag 2 in het voorjaar van 2025 komt, is de kans groot dat de officiële release niet lang meer op zich laat wachten. Apple presenteerde de eerste generatie van de AirTag ook in het voorjaar. De AirTag werd op 20 april 2021 door Apple onthuld via een persbericht. Mogelijk komt de AirTag 2 dit jaar rond dezelfde datum.

So we're here with Next Generation of AirTag May or June. — Kosutami (@Kosutami_Ito) February 24, 2025

Nieuwe functies

Naast de verwachte release van de AirTag 2 verklappen geruchten ook welke functies er naar het apparaatje komen. De tweede generatie van de AirTag krijgt de U2-chip, waardoor het bereik van de tracker drie keer zo groot wordt als bij de huidige AirTag. In de iPhone 15 en de Apple Watch Ultra 2 heeft Apple dezelfde chip gebruikt. Daardoor is de precieze locatie van deze toestellen binnen een bereik van zestig meter zichtbaar.

Bij de huidige AirTag is dat bereik nog tussen tien en dertig meter, waardoor de U2-chip voor een grote verbetering zorgt bij het apparaatje. Daarnaast krijgt de AirTag 2 volgens geruchten een nieuwe speaker, die moeilijker is om uit de behuizing te verwijderen. De luidspreker is een belangrijk onderdeel om de AirTag te vinden, zeker als een onbekende AirTag met je meebeweegt. De verbeterde speaker moet voorkomen dat de AirTag wordt misbruikt voor stalking.

Prijs van de AirTag 2

Er worden geen veranderingen bij het ontwerp van de AirTag verwacht. Apple kiest opnieuw voor een ronde behuizing en de AirTag werkt met een knoopcelbatterij. Het is helaas niet mogelijk om de AirTag 2 op te laden, maar waarschijnlijk is het apparaatje wel energiezuiniger. Daardoor gaat de AirTag 2 langer mee dan de eerste generatie van de tracker. Bij de oorspronkelijke AirTag zorgt de batterijduur nog wel eens voor problemen, zeker na langere tijd.

Het is nog niet bekend welke prijs de AirTag 2 precies krijgt. Apple verkoopt de AirTag op dit moment voor 39 euro per stuk, of voor 129 euro voor vier stuks. Het is de verwachting dat Apple bij de tweede generatie deze startprijzen overneemt. Dat betekent dat de AirTag 2 vanaf mei of juni 2025 voor 39 euro verkrijgbaar is. Inmiddels is de eerste generatie van de AirTag veel goedkoper te halen.