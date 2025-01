iOS 18.3: beste functie van de rekenmachine komt terug op iPhone

In iOS 18.3 komt een van de handigste functies van de rekenmachine weer terug naar de iPhone. Dit gaat er veranderen.

iOS 18.3: de beste functie van de rekenmachine komt terug

Met iOS 18 heeft Apple een aantal zaken veranderd bij de Rekenmachine-app. Er zitten een paar handige nieuwe functies in en daarnaast heeft zelfs de iPad nu een echte Rekenmachine-app gekregen.

Jammer genoeg werd er onlangs ook een functie weggehaald. En we moeten eerlijk zijn: stiekem was dat een van de functies die best wel handig kon zijn. Hiermee kon je berekeningen elke keer herhalen.

Typte je bijvoorbeeld 3 x 3 in de rekenmachine en drukte je op het is-teken, dan kreeg je het antwoord (9). Drukte je daarna nog een keer op het is-teken dan verscheen het antwoord 27. Dit komt omdat de Rekenmachine-app dan het antwoord nog een keer vermenigvuldigde met (in dit voorbeeld) 3.

Het was een handige functie als je regelmatig dezelfde berekeningen moest maken. Maar Apple had deze functie weggehaald in iOS 18. Of Apple de functie bewust had verwijderd is niet bekend. Maar in iOS 18.3 komt de functie weer terug.

Je moet nog even wachten, maar iOS 18.3 komt er voor iedereen met iOS 18 snel aan! Als we kijken naar eerdere jaren, kunnen we de update ergens eind januari verwachten. Zo verscheen iOS 17.3 vorig jaar op 22 januari, iOS 16.3 in 2023 op 23 januari, en iOS 15.3 op 26 januari 2022. Grote kans dus dat we rond die tijd ook deze nieuwe update kunnen downloaden!

Maar voordat je je helemaal laat meeslepen: Apple Intelligence, dé update waar veel mensen op wachten, zal helaas nog niet met iOS 18.3 in Nederland en België beschikbaar zijn. Daarvoor moet je nog even geduld hebben tot april. Waarschijnlijk zal dit tijdens de release van iOS 18.4 komen.