Refurbished smartphone populairder dan ooit: gebruik is enorm gestegen

iPhoned en Android Planet hebben eind 2022 een consumentenonderzoek gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal refurbished smartphone-gebruikers flink is gestegen. Toch blijft de prijs van een refurbished toestel telkens weer belangrijk.

Refurbished smartphone is nu populairder dan ooit

Ook dit jaar hebben iPhoned en zustersite Android Planet de refurbishedmarkt in kaart gebracht via een grootschalig consumentenonderzoek. Dankzij de reacties van bijna drieduizend ondervraagden hebben we nieuwe trends ontdekt.

Deze geven trends een goed beeld van de refurbished markt in 2022. We hebben ze vergeleken met de conclusies uit onze refurbished barometer uit 2020. Welke ontwikkelingen zien wij allemaal?

Wereldwijde smartphone verkoop blijft dalen

De verkoop van smartphones daalt nog steeds en consumenten gebruiken hun smartphones steeds langer. Daarbij daalt het gemiddelde budget voor een nieuwe smartphone ook meer en meer.

Fabrikanten als Apple en Samsung voorzien smartphones regelmatig van updates. Hierdoor kun je het toestel minimaal een aantal jaar blijven gebruiken. Dit is ook de reden dat een refurbished iPhone een goed alternatief is wanneer je een nieuwe smartphone wilt. En dat is ook terug te zien in de marktcijfers van 2022.

1. Verdubbeling van het aantal refurbished gebruikers

Waar in 2020 slechts 16 procent van de ondervraagden ervaring had met refurbished tech-producten is dit in 2022 gegroeid naar 37 procent. Goed om te horen is dat bijna 60 procent van de refurbished-gebruikers nog steeds hun toestel hebben en erg tevreden is met de aankoop (score van 8.8).

Verhouding refurbished adopters, intenders en resistors

Dit is belangrijk, want een negatieve ervaring met refurbished apparaat is een belangrijke reden voor adopters en intenders om niet (nogmaals) een refurbished product aan te schaffen. We zien in 2022 dan ook dat steeds meer consumenten een refurbished tech-product overwegen bij hun volgende aankoop.

Bekijken we nog eens goed welke smartphones het beste verkopen, dan zien we dat Apple nog steeds het grootste aandeel heeft. Daar is te zien dat 45 procent van alle refurbished smartphones een Apple-apparaat is.

Verder zien we nog steeds dat van refurbished producten de smartphone het populairst blijft (42% van de adopters). Maar er lijkt ook een grote markt te zijn voor refurbished laptops (18% van de adopters) en tablets (15% van de adopters). Deze laatste twee groepen zijn flink gegroeid de laatste jaren. In 2020 waren deze aantallen nog 12 en 13 procent.

Één op de drie overweegt geen refurbished smartphone

Refurbished wordt steeds serieuzer overwogen, maar toch is er een derde van de respondenten die refurbished totaal niet interessant vindt. Deze laatste groep met ‘resistors’ is dalende (2020: 32%, 2022: 27%) en hebben verschillende redenen om geen refurbished-smartphone te overwegen.

De belangrijkste reden is dat deze groep graag een nieuwe smartphone in bezit heeft of het prijsverschil te laag vinden. De kwaliteit van een refurbished smartphone was in 2020 nog een belangrijke reden om niet voor refurbished te kiezen, maar lijkt nu meer naar de achtergrond te verdwijnen. Daarbij zijn we dat de gemiddelde tevredenheid onder de intenders ook flink gestegen is (4.6 in 2020 naar 6.6 in 2022). Het lijkt er dan ook op steeds meer mensen een positieve ervaring met refurbished hebben of iemand in hun omgeving kennen die hier tevreden mee zijn geweest.

Redenen waarom een resistor alsnog overtuigd kan worden om refurbished te kiezen

Een deel van deze groep is alsnog te overtuigen door een hoger prijsverschil of het probleemloos kunnen retourneren van het product. Hierin zit nog een groot verschil met het onderzoek uit 2020. Hieruit bleek prijsbesparing verreweg het belangrijkste te zijn om consumenten te overtuigen (58%) terwijl in 2022 het kosteloos en probleemloos kunnen retourneren als je niet tevreden bent met je product de belangrijkste reden is geworden. De hogere prijsbesparing is zelfs gedaald naar 26 procent.

2. Tien procent gebruikt nu een refurbished smartphone

Wanneer we specifiek inzoomen op een refurbished-smartphone dan zien we dat inmiddels 10 procent daadwerkelijk een refurbished telefoon bezit (in 2020 was dit nog 6 procent). De refurbished-smartphone markt is dus aan het groeien.

Gemiddeld hebben consumenten die een refurbished iPhone willen kopen tussen 250 en 499 euro over voor een toestel. Zo’n 32 procent wil iets meer uitgeven (tussen de 500 en 749 euro). De top drie van de populairste refurbished iPhones ziet er als volgt uit.

Hoewel de lagere prijs van refurbished de belangrijkste reden is om hiervoor te kiezen, verschilt de gewenste prijsbesparing per model. Consumenten geven aan gemiddeld 46 procent te willen besparen, maar als we kijken naar het daadwerkelijke klikgedrag lijkt 30 procent voldoende te zijn. De prijsbesparing is afhankelijk van een aantal factoren zoals de huidige nieuwprijs, voorraad en uiteraard ook hoe lang het toestel al op de markt is.

Prijsbesparing nieuw versus refurbished (zichtbaar gebruikt) iPhones in januari 2023

Zo zie je dat je dat voor een iPhone 12 Mini het meeste geld bespaart bij een refurbished toestel (310 euro). Dit is 38 procent van de huidige nieuwprijs. Op dit iPhone 11 bespaar je in absolute euro’s het minste, namelijk 193 euro. In 2020 zagen we nog dat de gewenste prijsbesparing minimaal 100 euro leek te zijn. Op dit moment vermoeden wij dat consumenten keer op keer weer opnieuw een analyse maken en kijken wat de besparing ten opzichte van de nieuwprijs is. Daarbij zien we de laatste jaren dat iPhones erg waardevast zijn en bij nieuw nauwelijks in prijs dalen. Soms zien we zelfs een lichte stijging in de nieuwsprijs, ondanks dat het toestel al langere tijd op de markt is. Hierdoor wordt het gat met refurbished ook groter en dus aantrekkelijker voor veel consumenten. Afgelopen jaar verlaagde Apple voor het eerst ook niet de nieuwprijs van de iPhone 13-serie. Dus mogelijk worden refurbished Apple-producten daardoor in de toekomst nog interessanter.

Is er verwarring tussen refurbished en tweedehands?

Uit de antwoorden van ons onderzoek lijkt verwarring te zijn over de definitie van refurbished. Diverse respondenten geven aan dat ze een refurbished televisie, wasmachine, droger en talloze andere producten te hebben gekocht. De aanbieders in de Nederlandse markt hiervan zijn relatief klein. Wellicht werd er bedoeld dat ze een tweedehands apparaat hadden gekocht.

Refurbished betekent letterlijk gereviseerd. Met andere woorden, het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad en het toestel is vervolgens opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Daarna is het weer in de verkoop gedaan zodat iemand anders er gelukkig mee kan zijn. Het verschil met een tweedehandse smartphone is dat je met een refurbished toestel een ‘zo goed als nieuw’-ervaring hebt. Daarnaast krijg je ook nog eens garantie en een aankoopbon.

3. Oude smartphone inruilen: 58 procent is bereid

Het inruilen van je oude smartphone is steeds belangrijker voor fabrikanten en webshops in de Nederlandse markt. Partijen als Vodafone, KPN, Belsimpel, Bol.com en Apple zelf leggen hier bij de introductie van nieuwe smartphone zelfs focus op. Maar hoeveel consumenten zijn nu bereid om hun oude smartphone in te leveren?

Relatief weinig mensen ruilen hun oude smartphone in zodra ze een nieuwe aanschaffen. Toch kun je hier tegenwoordig flink geld mee besparen. Uit ons onderzoek blijkt dat 58 procent bereid is om hun oude smartphone in te ruilen. Daarbij zien we juist dat de groep van refurbished-resistors een lagere bereidheid heeft voor inruilen (45 procent).

Dit betekent dat het bereiken van de refurbished-doelgroep voor iedereen belangrijk is. Mogelijk komt dit ook omdat het aanschaffen van een refurbished toestel enkel mogelijk is als iedereen zijn oude smartphones inlevert en zorgt dat ze gereviseerd kunnen worden.

Refurbished iPhone kopen is duurzamer

Wereldwijd is er een tekort aan chips voor allerlei soorten elektronica waardoor vervelende problemen zoals leverproblemen de kop opsteken. Dit hangt onder andere samen met een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Door te kiezen voor een refurbished iPhone of andere smartphone ga je de verspilling van grondstoffen tegen en gaan de toestellen langer mee.

Benieuwd naar waar jij nu het beste je refurbished iPhone kunt kopen? iPhoned heeft per model een prijsvergelijker waar je al het aanbod kunt vergelijken op prijs en conditie. Ook hebben we een overzicht met de iPhone refurbished prijzen per model.

Refurbished prijzen vergelijken

Aan dit onderzoek hebben 2.664 respondenten deelgenomen.