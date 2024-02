Refurbished.nl moet per direct stoppen met verkoop van producten

De Consumentenbond heeft webwinkel Refurbished.nl gesommeerd om per direct te stoppen met de verkoop van producten, vanwege veel klachten en het niet betalen van de kantoorhuur.

Refurbished.nl moet stoppen met productverkoop

Volgens de Consumentenbond klagen klanten van Refurbished.nl al maandenlang bij Radar over bestelde producten die ze maar niet ontvangen. Daarnaast wordt er geklaagd over de slecht bereikbare klantenservice en het niet ontvangen van geld bij retourzendingen. Bij de Consumentenbond zelf kwamen ruim 100 klachten binnen. Ook op Trustpilot zijn klanten erg negatief over het bedrijf. Van de 545 klanten die Refurbished.nl beoordeelden, gaven maar liefst 523 klanten 1 of 2 sterren.

Reviews van Refurbished.nl op Trustpilot.

Volgens Radar heeft de directeur van Refurbished.nl, Joost Angelier, toegegeven dat niet alles vlekkeloos verloopt. Ook zou hij hebben toegezegd dat alles over zo’n drie weken moet zijn opgelost.

Kort geding en onderzoek na aanhoudende klachten

De eigenaar van het kantoorpand waar Refurbished.nl in zit, heeft intussen een kort geding aangespannen vanwege een huurachterstand van 20.000 euro. En inmiddels heeft de rechter besloten dat het bedrijf het pand moet verlaten. Het kantoor moet binnen zeven dagen ontruimd zijn. Refurbished.nl moet zowel de huurachterstand inclusief rente, contractuele boetes en de buitenrechtelijke incassokosten betalen.

Ondertussen doen de politie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eveneens onderzoek naar het bedrijf, omdat de klachten maar blijven aanhouden. In België is Refurbished.nl al eerder door de autoriteiten offline gehaald.

Refurbished.nl is leverancier van refurbished smartphones, tablets en laptops zoals refurbished iPhones, iPads, MacBooks en meer. De website van de webwinkel is in Nederland vooralsnog gewoon online.

