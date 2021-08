Refurbished MacBook Pro kopen? Houd hier rekening mee

Een nieuwe MacBook Pro kost behoorlijk wat geld. Daarom kiezen veel mensen voor een tweedehands of een refurbished model. Jij ook? Houd hier dan rekening mee.

Waarom kiezen voor een refurbished MacBook Pro? De voor- en nadelen

De term ‘refurbished’ staat voor ‘gerenoveerd’. Een refurbished MacBook Pro bestaat dan ook uit zowel gebruikte, als gloednieuwe onderdelen. Het apparaat wordt uitvoerig getest en vervolgens worden de versleten onderdelen vervangen.

Het kan dus zijn dat een refurbished MacBook een aantal kleine krasjes en deukjes bevat, maar je bent ervan verzekerd dat hij volledig naar behoren functioneert.

Voordat je een refurbished Apple-product gaat kopen, is het belangrijk om eerst goed op de hoogte te zijn van de voordelen en nadelen. Op basis hiervan kun je een weloverwogen beslissing maken of refurbished iets voor jou is, of dat je toch beter voor een nieuw (of tweedehands) toestel kunt gaan.

1. Kies welk model het beste bij jou past

Als je er eenmaal uit bent dat je voor een refurbished MacBook Pro gaat kiezen, is het belangrijk om na te denken over het model dat je wil hebben.

De allernieuwste MacBooks zijn vaak nog niet in refurbished-staat verkrijgbaar. De meest recente MacBooks die je refurbished kan vinden, verschillen qua prijs vaak niet heel veel van een gloednieuwe MacBook Pro.

Denk na over jouw behoeftes voordat je de knoop doorhakt. Ben je van plan veel zware taken uit te voeren, zoals videomontage en Photoshop? Dan is het verstandig om voor een recent model met veel werkgeheugen en opslagruimte te gaan. Anders zul je te maken krijgen met vervelende vastlopers.

Ben je vooral van plan om bestandjes te typen, presentaties te maken en een beetje te internetten? Dan volstaat een ouder model prima. Apple houdt MacBooks erg lang up-to-date met software-updates. De meest recente versie van macOS (Monterey) draait op alle MacBook Pro’s van begin 2015 en nieuwer. Ook de oudere modellen gaan dus nog zeker een aantal jaar mee.

De MacBook Pro uit 2015 is de oudste ondersteunde Pro-laptop van Apple. Het apparaat heeft echter een verouderd ontwerp en relatief trage processor. Wel beschikt hij nog over allerlei ‘ouderwetse’ aansluitingen, zoals een volwaardige usb-poort en sd-kaart-ingang. Deze aansluitingen vind je niet op alle nieuwere MacBook Pro’s.

Nog iets om rekening mee te houden: de MacBook Pro’s vanaf 2016 hebben een zogenoemd butterfly-toetsenbord. Vanaf 2020 is Apple weer teruggegaan naar het oude vertrouwde toetsenbord, omdat veel butterfly-toetsenborden stuk bleken te gaan. De meeste butterfly-toetsenborden houden het prima vol, maar het is iets om in het achterhoofd te houden.

2. 13 inch- vs 16 inch-scherm

Apple verkoopt de MacBook Pro in twee formaten: 13 en 16 inch. Het 16 inch-model is natuurlijk groter, maar heeft ook krachtigere hardware. Zo zijn de speakers beter en is de processor sneller. Vaak beschikken de 16 inch-modellen ook nog eens over meer werkgeheugen dan hun kleinere broers.

Dit alles zorgt ervoor dat het 16 inch-model beter geschikt is voor mensen die zwaar visueel werk doen – zoals Adobe Photoshop of het monteren van video’s. Werk je veel onderweg, bijvoorbeeld in de trein? Dan is de 13 inch-versie misschien een slimmere keus. Hoe kleiner de laptop, hoe makkelijker hij in je tas past en hoe minder hij weegt.

3. Wel of geen Touch Bar?

Sinds 2016 hebben de duurdere modellen van de MacBook Pro een Touch Bar in het toetsenbord verwerkt. Met deze Touch Bar kunnen gebruikers allerlei dingen doen, afhankelijk van het programma dat ze gebruiken. Zo kan je in Microsoft Word bijvoorbeeld tekst dikgedrukt maken en regel je de helderheid van het scherm via de aanraakgevoelige balk.

Vanaf 2019 hebben alle MacBook Pro’s een Touch Bar. Van 2016 tot en met 2018 was er ook een instapmodel zónder Touch Bar beschikbaar. Deze kostte aanzienlijk minder geld. Ook de refurbished MacBook Pro zonder Touch Bar is voor minder geld verkrijgbaar dan het model met Touch Bar.

4. Verschillende kleuren om uit te kiezen

De MacBook Pro is sinds 2016 verkrijgbaar in twee kleuren: zilver en spacegrijs. Andere Apple-laptops, zoals de MacBook Air, zijn ook in het goud verkrijgbaar. De kleur heeft direct invloed op het aanbod. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het model dat jij graag wil hebben alleen in het zilver verkrijgbaar is.

Ook heeft de kleur soms invloed op de prijs van de laptop. In dat geval is het aan jou om de afweging te maken tussen een ander kleurtje, of zuurverdiende centen besparen.

MacBook Pro in spacegrijs

5. In welke staat verkeert de laptop?

Websites die refurbished-producten aanbieden, geven meestal meerdere kwaliteitskeuzes. Dit zijn ‘als nieuw’, ‘licht gebruikt’ en ‘gebruikt’. De termen spreken voor zich: wie de mooiste laptop wil, kiest voor ‘als nieuw’. In het geval van ‘licht gebruikt’ zul je kleine krasjes en deukjes tegenkomen. Onder het label ‘gebruikt’ vallen MacBooks die duidelijk gebruikt zijn.

Hoe beter de staat van de laptop is, hoe hoger de prijs. Vind je een paar deuken en krassen geen probleem? Dan bespaart dat je zeker een paar tientjes – en in sommige gevallen zelfs een paar honderd euro. Je kan daarnaast altijd een hoes kopen om de gebruikssporen te verbergen (en meer plekjes te voorkomen).

6. Betrouwbaarheid

Voordat je daadwerkelijk een aankoop doet, is het altijd verstandig om na te gaan of de website die jij op het oog hebt ook daadwerkelijk betrouwbaar is. Om die reden staat er per aanbieder een shopwaardering in onze prijsvergelijker.

Onder de naam van een winkel zie je vijf sterren staan, die ingevuld zijn op basis van verschillende onafhankelijke reviewpartijen. Deze partijen verzamelen ervaringen en beoordelingen van klanten en rekenen hiervoor een gemiddelde uit per winkel. Zo zie je in één oogopslag wat de score van een winkel is en hoeveel mensen hier hun oordeel over uitgesproken hebben.

7. Garantie

Bij iedere aankoop die je in Nederland doet, heb je recht op garantie. Let wel op de termijn: de garantieduur varieert tussen de 12 en 36 maanden. De bedenktijd is tenminste 14 dagen en kan oplopen tot 40 dagen. Bij veel webwinkels is gratis retourneren onderdeel van de service, al moet je bij anderen zelf de verzendkosten betalen.

