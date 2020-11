5 redenen om een refurbished iPhone XS te kopen in plaats van een XR

Wil je een refurbished iPhone kopen en twijfel je tussen de iPhone XS en XR? We geven je vijf redenen om voor de XS te gaan.

Waarom je beter een refurbished iPhone XS kunt kopen dan een iPhone XR

Als je voor relatief weinig geld een iPhone wil kopen, is het de moeite waard om eens naar een refurbished toestel te kijken. Dit zijn gebruikte iPhones die vóór verkoop worden gereviseerd en opgepoetst. Vaak beschikken ze ook over een nieuwe accu en bovendien krijg je gewoon garantie. Wel is het handig om na te gaan of de winkel betrouwbaar is.

Apple bracht de iPhone XS en iPhone XR in 2018 op de markt. Inmiddels zijn er van deze modellen voldoende refurbished exemplaren beschikbaar en beide iPhones kunnen nog jaren mee. De XR is goedkoper, maar toch vinden wij dat je beter voor een iPhone XS kunt gaan.

1: Het scherm van de iPhone XS is beter

De belangrijkste reden om een refurbished iPhone XS te kopen in plaats van een XR is het scherm. De XS beschikt over een 5,8 inch-oled-display. Dat heeft een veel hoger contrast en biedt betere zwartwaardes dan het 6,1 inch-lcd-scherm van de XR. Bovendien is de resolutie van de XS een stuk hoger.

Deze iPhone heeft 2436 bij 1125 pixels. Het scherm van de XR blijft steken op 1792 bij 828 pixels. De XS is dus scherper, wat je vooral ziet bij het lezen van teksten. Het scherm van de XR is zeker niet slecht, maar de XS heeft duidelijk een streepje voor.

2. De iPhone XS heeft een mooier design

Zowel de iPhone XS als iPhone XR hebben een scherm dat van rand tot rand loopt. Toch zijn die randen bij de XR wel een stuk dikker. Zeker als je een hoesje gebruikt is het verschil goed zichtbaar. De XR oogt dan nogal log. Hij is daarnaast een stuk zwaarder dan de XS.

De iPhone XR is voorzien van een aluminum frame. Daar is op zich niets mis mee, maar de roestvrijstalen omlijsting van de iPhone XS heeft een luxere uitstraling. Beide telefoons hebben wel een glazen achterkant, zodat je ze draadloos kunt opladen.

De iPhone XS is verkrijgbaar in zilver, spacegrijs en goud. Smaken verschillen, maar die opties vinden wij mooier dan de kleuren van de XR. Dat toestel is te koop in wit, zwart, blauw, geel, koraal en (PRODUCT)RED. Aan welke kleuren je kunt komen op de refurbished markt is natuurlijk afhankelijk van het aanbod.

3. Een dubbele camera op de achterkant

Fotografeer jij graag met je smartphone? Dan kun je beter een refurbished iPhone XS kopen dan een XR. De iPhone XR heeft slechts één camera op de achterkant. Dat is een groothoeklens met een resolutie van 12 megapixel. Diezelfde camera vinden we ook terug op de iPhone XS, maar dat toestel beschikt daarnaast over een telelens. Daarmee kun je twee keer optisch inzoomen en maak je mooiere portretten. Je hebt met een iPhone XS dus meer mogelijkheden om fraaie plaatjes te schieten.

4. De iPhone XS kan beter tegen water

Ook als je je telefoon in het water laat vallen, is de iPhone XS een betere keuze. Dit toestel kun je 30 minuten onderdompelen op een diepte van twee meter. Dat hoef je met de iPhone XR niet te proberen. Die kun je volgens de specificaties ook 30 minuten in het water laten liggen, maar dan wel op hooguit één meter diepte.

Dat is een belangrijk verschil als je bijvoorbeeld vaak gaat zwemmen. Veel zwembaden zijn tussen de één en twee meter diep. Mocht je iPhone een plons maken, dan heeft de XS een grotere kans om te overleven dan een XR.

5. Het prijsverschil is klein

Je kiest voor een refurbished iPhone omdat je niet te veel geld uit wil geven. Je zou dus denken dat je daarom beter kunt kiezen voor de goedkopere iPhone XR. Toch is het prijsverschil vrij klein. Je koopt volgens onze prijsvergelijker al een refurbished iPhone XS met 64GB opslagruimte vanaf 439 euro. Een refurbished iPhone XR is er vanaf 384 euro. Het gaat daarbij wel om exemplaren die zichtbaar gebruikt zijn en dus bijvoorbeeld krasjes op het scherm hebben.

Wil je een licht gebruikte iPhone XS dan ben je minimaal 458 euro kwijt. Voor een iPhone XR in diezelfde conditie betaal je minimaal 404 euro. Een refurbished iPhone XS zónder noemenswaardige gebruikerssporen is er vanaf 479 euro. Een zo goed als nieuwe iPhone XR gaat voor 434 euro over de toonbank.

Het verschil ligt dus in alle gevallen tussen de 45 en de 55 euro. Dat is de iPhone XS wat ons betreft zeker waard.