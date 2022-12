Refurbished iPhone-enquête: win een waardebon t.w.v. 100 euro

Heb je er wel eens aan gedacht om een refurbished smartphone te kopen of pieker je er niet over? Vul dan de refurbished iPhone-enquête in en je maakt kans op een Bol.com-waardebon van 100 euro!

Refurbished iPhone-enquête: win een waardebon an 100 euro

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe iPhone krijg je ook vaak ‘refurbished’ iPhones aangeboden. Refurbished iPhones zijn toestellen die vernieuwde onderdelen hebben gekregen en opnieuw gebruikt kunnen worden als nieuwe toestellen.

Het verschil met een tweedehands iPhone is dat je met een refurbished iPhone een zo goed als nieuw ervaring hebt en twee jaar garantie ontvangt. Daarnaast biedt het Refurbished-keurmerk zekerheid bij aankoop.

Heb je er wel eens aan gedacht om zo’n refurbished iPhone te kopen? Of pieker je er niet over? Laat het ons weten in de onderstaande refurbished iPhone-enquête! En je hoeft het niet voor niets te doen, want onder de deelnemers geven we een Bol.com-waardebon ter waarde van 100 euro weg.

Het invullen van de enquête duurt circa 5 minuten. Meedoen kan tot en met zaterdag 31 december 2022. Ook nog belangrijk om te vermelden: we gebruiken deze informatie om straks een artikel te publiceren over het imago van refurbished.

Refurbished iPhone kopen is duurzamer

Wereldwijd is er een tekort aan chips voor allerlei soorten elektronica waardoor vervelende problemen zoals leverproblemen de kop opsteken. Dit hangt onder andere samen met een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Door te kiezen voor een refurbished iPhone ga je de verspilling van grondstoffen tegen en gaan iPhones langer mee.

