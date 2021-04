De iPhone 11 is de best verkochte smartphone van 2020. Ook in 2021 is de vraag naar het toestel hoog. Apple verkoopt het toestel nog steeds zelf, maar er worden steeds meer refurbished exemplaren aangeboden door derde partijen. In hoeverre is het prijsverschil de aankoop van een refurbished iPhone 11 waard?

Advies: refurbished iPhone 11, goed idee of niet?

De term ‘refurbished’ staat voor ‘gerenoveerd’. Een refurbished iPhone bestaat dan ook uit zowel gebruikte als gloednieuwe onderdelen. Het apparaat wordt uitvoerig getest en vervolgens worden de versleten onderdelen vervangen. Het kan dus zijn dat een refurbished iPhone een aantal krasjes bevat, maar je bent ervan verzekerd dat hij volledig naar behoren functioneert.

1. Prijsverschil

De voornaamste reden om te kiezen voor een refurbished smartphone, is de prijs. Het bedrag dat je kwijt bent is lager dan de nieuwprijs. De iPhone 11 is echter nog vrij nieuw: het toestel is nog geen eens anderhalf jaar oud. Hierdoor is de waarde nog niet gigantisch gedaald. Aangezien Apple de smartphone ook zélf tegen een lagere prijs verkoopt en providers met kortingsdeals strooien, is het prijsverschil op dit moment laag.

In de refurbished-wereld hanteert men drie condities: zichtbaar gebruikt, licht gebruikt en zo goed als nieuw. Zichtbaar gebruikt is uiteraard de goedkoopste optie. Dit betekent dat er een aantal krassen en misschien wat kleine deukjes in het toestel zitten. Wil je een refurbished iPhone 11 die er als nieuw uitziet? Dan wordt het prijsverschil ten opzichte van een volledig nieuwe iPhone 11 nóg kleiner.

2. Is de iPhone 11 toekomstbestendig?

Over de software van de iPhone 11 hoef je je nog lang niet druk te maken. iPhones krijgen doorgaans zo’n vijf jaar lang software-ondersteuning. Zo is de iPhone 6S uit 2015 nog steeds helemaal up-to-date. We verwachten dan ook dat de iPhone 11 minstens tot en met 2025 updates zal ontvangen, als het niet langer is.

Wel een probleem is het gebrek aan 5G. Als je nu een iPhone 11 koopt en deze de komende twee of drie jaar wil houden, kan je al die tijd geen gebruikmaken van het snelst beschikbare internet. Dat is vooral jammer op de langere termijn. In 2022 wordt namelijk de snellere versie van 5G in Nederland uitgerold.

3. Duurzaamheid

Door een refurbished iPhone te kopen in plaats van een nieuwe, help je het milieu weer een beetje mee. Ieder jaar neemt het aantal smartphonegebruikers toe en dus neemt ook de productie toe.

Helaas bevatten iPhones stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Door een refurbished iPhone 11 aan te schaffen, worden ook deze schadelijk materialen hergebruikt. Alle beetjes helpen immers.

Hoe goed is de iPhone 11 in 2021?

De redactie van iPhoned heeft de iPhone 11 onlangs nog uitgebreid getest. In onze review-update zeiden we er het volgende over:

De vraag is vooral hoelang je het toestel wil gebruiken. De iPhone 12 is duidelijk een toestel die klaar is voor de toekomst. Je kunt de nieuwe MagSafe-accessories gebruiken, waar Apple in de komende jaren ongetwijfeld alleen maar meer op in gaat spelen. En je hebt het nieuwe design, dat waarschijnlijk de komende generaties ook gebruikt gaat worden. Ook 5G is een belangrijke toevoeging.

Vind je die dingen niet zo belangrijk, of wil je enkel voor het komende jaar een nieuw toestel zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is de iPhone 11 ook in 2021 nog een uitstekende smartphone.

Refurbished iPhone 11 kopen

Wil je na het lezen van dit artikel een refurbished iPhone 11 kopen? Check dan onderstaande prijsvergelijker, waarin je gemakkelijk het model vindt waar jij naar op zoek bent. Wij helpen je met het maken van de beste keuze.

Refurbished iPhone 11 Pro kopen

Is fotografie voor jou heel belangrijk? Dan kun je misschien beter voor de luxere iPhone 11 Pro gaan. Een refurbished iPhone 11 Pro is flink goedkoper dan een nieuw exemplaar en met onderstaande vergelijker kun je aanbiedingen filteren op prijs, conditie, kleur en meer.

iPhone 11 Pro Max refurbished kopen

Is alleen het beste van het beste goed genoeg voor jou, dan kun je de 11 Pro Max overwegen. Deze heeft de beste camera van het trio en het grootste scherm. Via onderstaande prijsvergelijker kun je refurbished iPhone 11 Pro Max aanbiedingen makkelijk en snel filteren.