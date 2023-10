Apple komt met refurbished HomePod (en die is véél goedkoper)

Apple heeft aangekondigd dat er refurbished HomePods worden uitgebracht, waardoor de speaker veel goedkoper wordt. Zo krijg je de HomePod tegen een lagere prijs!

Apple komt met refurbished HomePod

Apple verraste dit jaar door tóch een tweede HomePod uit te brengen. De tweede generatie lijkt qua design erg op zijn voorganger, maar de HomePod 2023 is een fractie kleiner en heeft een groter scherm aan de bovenkant. Helaas is de nieuwe HomePod niet goedkoper, want Apple vraagt opnieuw 349 euro voor de speaker. Een behoorlijk bedrag dus, maar daar komt nu verandering in.

Apple heeft namelijk aangekondigd dat er ook refurbished HomePods 2023 beschikbaar komen. Refurbished HomePods zijn gebruikte toestellen die vernieuwde onderdelen hebben gekregen en opnieuw in de markt worden gezet. Het verschil met een tweedehands HomePod is dat je met een refurbished HomePod een ‘zo goed als nieuw’-ervaring hebt én twee jaar garantie krijgt. En dat is niet het enige voordeel, want je betaalt ook nog eens veel minder.

Refurbished HomePod veel goedkoper

De refurbished HomePod is nu al verkrijgbaar in een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Spanje, België en Nederland. Als je voor een refurbished uitvoering kiest, betaal je volgens Apple ongeveer 15 procent minder dan je voor een compleet nieuwe HomePod neer zou leggen. Zo is de refurbished HomePod in de Verenigde Staten 50 dollar goedkoper, daar daalt de prijs naar 249 dollar.

De speaker is in Nederland en België al een stuk duurder dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, want de startprijs in de VS is 299 dollar (tegenover 349 euro hier). In Nederland betaal je 50 euro minder voor een refurbished HomePod, je legt dan 299 euro neer voor de speaker. De refurbished versie is nu al te koop in Nederland en België, andere landen als de Verenigde Staten volgen later pas.

Nieuwe speaker maar iets duurder

Je betaalt dus veel minder voor een refurbished HomePod, maar dan heb je natuurlijk geen compleet nieuwe speaker. Bij Apple daalt de prijs van de nieuwe HomePod doorgaans niet, waardoor je voor aanbiedingen beter bij een andere verkoper kunt kijken. Waar je bij Apple 349 euro betaalt voor een nieuwe HomePod, is dat bij andere aanbieders nog ‘maar’ € 328,95.

Dit is niet heel veel duurder dan een refurbished model bij Apple, waardoor je bij een nieuwe HomePod misschien beter kunt kiezen voor een andere aanbieder. Koop je jouw nieuwe apparaten altijd bij Apple, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is de refurbished HomePod een mooie uitkomst. Wil je toch liever een nieuwe HomePod? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker!