10 redenen om te wachten op de iPhone 18 Pro van volgend jaar

Er zijn inmiddels al zoveel geruchten over de iPhone 18 Pro (Max) van volgend jaar, dat we nu al 10 redenen kunnen noemen om erop te wachten.

10 redenen om op de iPhone 18 Pro te wachten

De ontwikkeling van iPhones loopt enkele jaren vooruit. Daarom horen we vaak al maanden voor de lancering geruchten over nieuwe functies. De iPhone 18-serie is daarop geen uitzondering. We hebben dus al een aardig beeld van wat we kunnen verwachten van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Zodoende hebben we al 10 redenen gevonden om op de iPhone 18 Pro te wachten. We zetten ze voor je op een rij.

1. Het design

Volgens geruchten krijgt de iPhone 18 Pro-serie grotendeels hetzelfde ontwerp als de iPhone 17 Pro-modellen. Het camerasysteem aan de achterzijde zal er hetzelfde uitzien als dat van de huidige generatie. Ook de schermgroottes blijven waarschijnlijk ongewijzigd: 6,3-inch en 6,9-inch. Apple neemt mogelijk wel afscheid van het tweekleurige uiterlijk van de achterkant van de iPhone 17 Pro en kiest voor een meer uniforme uitstraling.

2. Een dikker frame

De behuizing van de iPhone 18 Pro Max wordt waarschijnlijk iets dikker dan die van de iPhone 17 Pro Max. Hierdoor neemt het gewicht mogelijk toe tot 243 gram. Dat zou betekenen dat de iPhone 18 Pro Max zo’n 3 gram zwaarder is dan de iPhone 14 Pro Max, het zwaarste model dat Apple momenteel produceert. Het is niet duidelijk waarom de iPhone 18 Pro Max dikker wordt, maar een grotere batterij is het meest voor de hand liggend.

3. Kleiner Dynamic Island

Meerdere bronnen vragen zich af of de iPhone 18 Pro-modellen Face ID onder het scherm zullen introduceren. De berichten blijven verdeeld over wanneer deze techniek daadwerkelijk zal verschijnen. De functie zou het TrueDepth-camerasysteem onder het scherm plaatsen, waardoor het Dynamic Island overbodig wordt.

Volgens Wayne Ma van The Information streeft Apple naar een ontwerp zonder Dynamic Island, dat wordt vervangen door een enkele pinhole-camera in de linkerbovenhoek van het scherm. Displayanalist Ross Young gelooft dat Face ID onder het scherm mogelijk is voor de iPhone 18 Pro, maar zegt dat er nog steeds een kleiner Dynamic Island aanwezig zal zijn. Mark Gurman van Bloomberg sluit zich hierbij aan en meldt dat de nieuwe modellen een kleiner Dynamic Island krijgen.

4. A20 Pro-chip

De iPhone 18 Pro-modellen draaien waarschijnlijk op de A20 Pro-chip van Apple. Deze A20 Pro zal beschikken over CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), een geavanceerde chipverpakkingstechniek. Deze techniek maakt een nauwere integratie mogelijk tussen de processor, het geheugen en de Neural Engine, wat mogelijk de prestaties bij AI-gerelateerde taken verbetert. Dit duidt mogelijk op het uitbreiden van Apple Intelligence-functies op toekomstige iPhones.

5. C2-modem

Apple is van plan om zijn volgende generatie C2-modem in de iPhone 18 Pro-modellen op te nemen, aldus supply chain-analist Jeff Pu. De chip volgt de C1-modem op, die zijn debuut maakte in de goedkopere iPhone 16e. De C2 biedt naar verwachting hogere snelheden en verbeterde energie-efficiëntie.

6. Nieuwe camerasensor

Samsung werkt aan een nieuwe drielaagse stacked beeldsensor, die bedoeld is voor de iPhone 18 Pro. De sensor verbetert de reactiesnelheid van de camera, vermindert ruis en vergroot het dynamisch bereik. Dit gerucht is afkomstig van een bron die bekend staat als ‘Jukanlosreve‘. Sony is al lange tijd de enige leverancier van beeldsensoren bij Apple, dus de komst van Samsung zou een grote verandering betekenen in de toeleveringsketen van de iPhone-camera.

7. Variabel diafragma

Apple zou van plan zijn om de iPhone 18 Pro-modellen van volgend jaar uit te rusten met een lens met variabel diafragma. Weibo-gebruiker Digital Chat Station beweert dat de belangrijkste camera aan de achterkant op beide iPhone 18 Pro-modellen een variabel diafragma krijgt. Het is dan mogelijk om de opening van de lens fysiek aan te passen, waardoor er meer licht binnenkomt voor opnamen bij weinig licht. Ook kun je dan de opening verkleinen voor helderdere scènes en een grotere scherptediepte.

8. 5G via satellietverbinding

Volgens een rapport van The Information is Apple van plan om al volgend jaar ondersteuning toe te voegen voor 5G-netwerken die via satellieten werken. Dankzij deze vooruitgang zouden toekomstige iPhones volledige internetverbinding via satelliet krijgen en niet alleen beperkte noodfuncties. Als dit lukt, zijn de eerste apparaten met 5G-satellietinternet waarschijnlijk de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de vouwbare iPhone zijn.

9. Eenvoudigere camerabediening

Apple werkt aan een vereenvoudiging van het ontwerp van de cameraknop op de iPhone 18-modellen om de kosten te drukken. De huidige cameraknop op iPhone 17-modellen maakt gebruik van zowel capacitieve- als druksensoren onder een saffierkristallen oppervlak. De capacitieve laag detecteert aanrakingen, terwijl de druksensor verschillende drukniveaus herkent voor tikken, drukken en vegen. Volgens het Weibo-account Instant Digital zal Apple echter de capacitieve sensorlaag verwijderen en alleen de druksensor behouden om alle bedieningsfuncties te realiseren.

10. Nieuwe kleuren

Het gerucht gaat dat Apple drie nieuwe kleuren voor de iPhone 18 Pro-modellen test: bordeauxrood, bruin en paars. Een bordeauxrode afwerking zou helemaal nieuw zijn. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max waren eerder verkrijgbaar in Deep Purple en Apple heeft ook nog nooit een iPhone in een echt bruine kleur uitgebracht.

