6 redenen waarom je wel/geen iPhone SE 2022 moet kopen

Onlangs kondigde Apple de eerste nieuwe iPhone van 2022 aan: een iPhone SE. Is dit de telefoon die je moet hebben, of zijn er betere alternatieven? We noemen 6 redenen om de iPhone SE 2022 wel of niet te kopen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een iPhone SE kopen, wel of geen goed idee?

De nieuwe iPhone SE presenteerde Apple tijdens een Apple-event op 8 maart en ligt sinds vrijdag 18 maart in de winkels. Het is een telefoon die er aan de buitenkant gedateerd uitziet, maar van binnen helemaal bij de tijd is. De iPhone SE 2022 bezit namelijk de nieuwste A15 Bionic-chip en ondersteunt 5G.

Het mooiste van alles is de prijs: met een prijskaartje van 529 euro is de SE veruit de voordeligste iPhone die Apple verkoopt. Maar goedkoop betekent niet altijd beter. In dit artikel helpen we je bij het maken van een overwogen keuze. We geven zes argumenten: drie voor en drie tegen.

Waarom je wél een iPhone SE 2022 moet kopen

1. De prijs

Gebruik je je iPhone vooral voor WhatsApp, scrollen door je Instagram-tijdlijn, browsen over het internet en af en toe een foto schieten? Dan heb je niet per se het nieuwste van het nieuwste nodig. En dan is er geen betere telefoon dan de iPhone SE 2022.

Met een instapprijs van 529 euro is de iPhone SE de goedkoopste iPhone die Apple aanbiedt. Hij bezit net als de iPhone 13 (Pro) de nieuwste A15 Bionic-chip. De iPhone 13 heeft echter een instapprijs van 809 euro en is dus bijna 300 euro duurder.

Neem je genoegen met een goede, in plaats van een uitmuntende smartphone-camera? En heb je de iPhone vooral nodig voor alledaags gebruik? Dan is de iPhone SE de telefoon met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

2 De software-updates

Als je prijsbewust bent, kun je natuurlijk ook uitwijken naar een ouder iPhone-model. De iPhone 11 uit 2019 bijvoorbeeld, die met zijn 589 euro slechts een paar tientjes meer kost, maar wel een groter scherm en een dubbele camera heeft.

De iPhone SE heeft met de A15 Bionic-chip echter een processor die twee jaar nieuwer is dan de A13 van de iPhone 11. Dit betekent niet alleen dat hij sneller is, maar ook dat je waarschijnlijk twee jaar langer verzekerd bent van software-updates. We verwachten dat de iPhone SE nog tot zeker medio 2027 software-updates krijgt. Een behoorlijk toekomstbestendige iPhone dus.

3. Touch ID

Er is nog maar één iPhone die je nog met je vingerafdruk ontgrendelt en dat is de iPhone SE. Het ontgrendelen met Touch ID gaat iets langzamer dan met je gezicht (Face ID), maar de vingerafdrukscanner heeft ook een voordeel: betalingen met Apple Pay werken sneller en intuïtiever.

Moet je een betaling doen, dan leg je je vinger op de Touch ID-sensor en houd je de iPhone bij de betaalterminal. Dat gaat bij iPhones met Face ID een stuk omslachtiger. Daar druk je eerst twee keer op de zijknop, vervolgens wacht je tot Face ID je gezicht herkent en pas dan houd je de iPhone bij het pinapparaat.

Touch ID werkt ook beter als je een mondkapje draagt. Bij een iPhone met Face ID is het op zulke momenten nodig om bij het ontgrendelen de toegangscode in te toetsen. Tenzij je een iPhone 12 of 13 hebt, want deze toestellen hebben sinds iOS 15.4 een functie waarmee Face ID met mondkapje werkt.

Waarom je géén iPhone SE 2022 moet kopen

4. Niet de kleinste iPhone

De iPhone SE heeft het kleinste scherm (4,7 inch), maar is níét de compactste iPhone. Dat zijn namelijk de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini, die een groter display van 5,4 inch hebben. Door het ontbreken van de thuisknop en de smallere randen zijn ze ondanks het grotere scherm handzamer dan de iPhone SE.

Links de iPhone 12 mini, rechts de iPhone SE

Wil je een zo compact mogelijke iPhone, dan is de iPhone 12 mini of iPhone 13 mini jouw telefoon. Die hebben een formaat van 131,5 x 64, x 7,65 millimeter. Bij de iPhone SE 2022 is dat 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Slechts één cameralens

Terwijl de meeste moderne smartphones aan de achterkant zijn uitgerust met een dubbele of drievoudige camera, moet de iPhone SE het doen met één lens. Het gaat om een 12-megapixelsensor.

De iPhone SE levert prima cameraprestaties, maar wel vooral als de lichtomstandigheden goed zijn. Een Nachtmodus is er in tegenstelling tot bij de iPhone 11 en nieuwer niet. Ook jammer is dat de ultragroothoeklens ontbreekt, waarmee je door de brede beeldhoek meer vastlegt. Haal je veel plezier uit fotografie met je iPhone, dan is de SE niet wat je wilt. Ga dan voor de iPhone 11 of nieuwer. Mag het wat meer kosten, dan is de iPhone 13 Pro (Max) het toestel met de beste iPhone camera.

6. Ouderwets design

Als je geeft om moderne looks, dan is de iPhone SE geen telefoon waarmee je gezien wilt worden. De instap-iPhone ziet er exact hetzelfde uit als de iPhone 8 uit 2017. En die zag er in die periode al niet meer zo eigentijds uit.

Wat we ook niet meer van deze tijd vinden, is het 4,7-inch display. De weergave van video is net te klein en veel websites en apps zijn zelfs niet optimaal voor de schermgrootte geoptimaliseerd.

Conclusie: moet je nu een iPhone SE 2022 kopen?

Voor veel mensen is de iPhone SE de ideale telefoon. Het is een telefoon waarmee je dankzij de moderne A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning nog jaren vooruit kan. En nog belangrijker: je betaalt er niet de hoofdprijs voor. Met zijn 529 euro is de SE honderden euro’s goedkoper dan de iPhone 13.

Het grootste nadeel van de iPhone SE vinden we de camera. Maak je graag foto’s met je smartphone, dan beleef je meer plezier met de iPhone 11 en nieuwer. Bovendien is het 4,7-inch display relatief klein en is de iPhone SE gestoken in een gedateerd jasje.

iPhone SE 2022 kopen

Wil je de iPhone SE 2022 kopen? Een losse iPhone SE 2022 kost momenteel 529 euro. Ook is hij verkrijgbaar in combinatie met een abonnement. In onze prijsvergelijker filter je hem snel op onder meer opslagcapaciteit en kleur. Ook zie je in een oogopslag bij welke provider je het goedkoopst uit bent.