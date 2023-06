Reddit-app krijgt 1-ster beoordelingen – dit is er aan de hand

De Reddit-app heeft het de laatste tijd zwaar te verduren in de App Store en daar is een goede reden voor. Dit is er aan de hand.

Reddit-app krijgt 1-ster beoordelingen

Ondanks protesten van gebruikers heeft de leiding van Reddit ervoor gekozen om apps van derden niet te blijven ondersteunen. In plaats daarvan besluit het bedrijf om veel geld te vragen voor API-toegang. En dat is iets wat niet op veel bijval kan rekenen. Als gevolg krijgt de officiële app van Reddit in de App Store de volle laag.

Uit gegevens die door softwarebedrijf Sensor Tower zijn gedeeld met website TechCrunch blijkt dat bijna 91 procent van de iOS-reviews van Reddit in de VS een beoordeling van 1 ster hadden. Dat was tijdens de beginfase van de protesten tussen 12 en 14 juni. Ter vergelijking: in de voorgaande twee maanden was dit zo’n 53 procent.

Het tij lijkt langzaam te keren

De laatste tijd is er wat verbetering te zien in de beoordelingen. Uit de gegevens van Sensor Tower blijkt dat het aantal 1-ster beoordelingen van de Reddit-app tussen 15 en 26 juni is gedaald naar zo’n 86 procent.

Het is wel opvallend dat de Reddit-leiding het een goed idee vond om apps van derden te schrappen terwijl meer dan de helft van de beoordelingen van de eigen app zo laag zijn als maar mogelijk is.

Slechte reviews uit frustatie

De Reddit-app reviews in de App Store zijn voor gebruikers ook een manier geworden om hun frustratie te uiten over het bedrijf. De top drie meest genoemde termen zijn namelijk ‘apollo’, ‘third party’ en ‘3rd party’ zijn. Dat suggereert dat gebruikers beoordelingen toevoegen uit frustratie over de nieuwe API-regeling.

In ieder geval is er vrijwel geen goed nieuws over Reddit sinds de Apollo-client gedwongen werd om stoppen. Deze Reddit-app maakt er op 30 juni een eind aan, om te voorkomen dat het tientallen miljoenen dollars aan Reddit moet betalen vanwege de nieuwe regeling. We houden het in de gaten.

