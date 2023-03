Bekijk deze toffe reclame van Apple over de AirPods Pro 2

Apple heeft een toffe nieuwe reclame uitgebracht, waarin de verbeterde ruisonderdrukking van de AirPods Pro 2 wordt uitgelicht. Bekijk hem hier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt nieuwe reclame uit over AirPods Pro 2

Apple heeft een nieuwe video uitgebracht om de AirPods Pro 2 te promoten. In de reclame staat vooral de enorm verbeterde ruisonderdrukking van de AirPods Pro 2 centraal. Dit is een van de grootste verbeteringen die de nieuwe oortjes hebben gekregen in vergelijking met de eerste generatie AirPods Pro.

Lees ook: Handig: AirPods werken in de toekomst als gehoorapparaat

Op de video is te zien hoe een vrouw door een drukke stad wandelt, terwijl ze luistert naar het nummer Where Is My Mind? van Tkay Maidza. Tijdens het wandelen wisselt ze van transparantiemodus, waarmee je omgevingsgeluid wél hoort, naar ruisonderdrukking. Met ruisonderdrukking worden vervelende omgevingsgeluiden weggefilterd, zodat je probleemloos naar muziek luistert.

Heb je nog geen AirPods Pro 2, maar ben je benieuwd hoe het luisteren naar muziek met ruisonderdrukking ingeschakeld klinkt? Check dan de reclame van Apple hieronder:

Nieuwe AirPods Pro hebben veel betere ruisonderdrukking

Ruisonderdrukking is dé belangrijkste reden om voor de AirPods Pro te kiezen, want de ‘normale’ AirPods hebben deze functie niet. De functie zorgt ervoor dat je in een volle trein, een drukke stad of in het vliegtuig ongestoord geniet van je muziek. Dit benadrukt Apple dan ook met de nieuwe toffe reclamevideo.

Volgens Apple is ruisonderdrukking een stuk beter geworden bij de AirPods Pro 2: de oortjes kunnen tot wel twee keer zoveel geluid wegfilteren in vergelijking met de eerste AirPods Pro. Stemmen en achtergrondgeluiden hoor je daardoor nog steeds héél zachtjes met ruisonderdrukking ingeschakeld, maar het stoort niet meer. De functie is dus ontzettend handig als je vaak buitenshuis naar muziek wilt luisteren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast heeft Apple de transparantiemodus bij de AirPods Pro 2 ook een update gegeven. Je hoort de omgevingsgeluiden wel met de transparantiemodus ingeschakeld, maar harde storende geluiden worden nu automatisch gedempt. Dit wordt ook wel ‘Adaptieve transparantie’ genoemd. Zo wordt een overvliegend vliegtuig bijvoorbeeld toch gedempt, ook al staat de transparantiemodus aan.

AirPods Pro 2 hebben nieuw doosje én nieuwe besturing

Ook nieuw bij de AirPods Pro 2: het opbergdoosje heeft een speaker gekregen. Als je de case van de oortjes nu opent, klinkt er een kort geluidje. De speaker is voornamelijk handig als je de AirPods even niet kan vinden, terwijl ze nog in het doosje zitten. Met de ‘Zoek mijn’-functie is het nu mogelijk om ook de case te laten piepen. Dat maakt het een stuk makkelijker om de oortjes terug te vinden.

Lees ook: Dit maakt het geluid van de AirPods Pro 2 zó goed (zelfs zonder lossless)

Daarnaast hebben de AirPods Pro 2 een nieuwe manier van besturen gekregen. Je bedient de oortjes nu met touchbesturing, hiermee pas je het volume aan door over het steeltje te vegen. Het aan- en uitzetten van de ruisonderdrukking en het wisselen van muzieknummers gebeurt wél nog hetzelfde als bij de eerste AirPods Pro. Hiervoor moet je het steeltje van de AirPods kort vasthouden en weer loslaten.

AirPods Pro 2 kopen?

Vond je de reclame van de AirPods Pro 2 net zo tof als wij en ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Check dan even onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kan je gemakkelijk de beste prijs vinden.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 262,95 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!