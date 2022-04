RealityScan werkt niet: probeer dit alternatief (en het is nog leuker ook)

Met RealityScan kun je objecten 3D-scannen met je iPhone. Helaas is het op dit moment niet meer mogelijk om de app uit te proberen. Dat geeft niet, want we hebben een prima alternatief voor RealityScan: de app MetaScan maakt het 3D-scannen zelfs een stuk leuker!

RealityScan alternatief: MetaScan

De app RealityScan van Epic Games maakt het mogelijk om met de camera van de iPhone echte objecten te scannen en die om te zetten naar 3D-modellen. Om de app uit te proberen moet je eerst toegang krijgen via Testflight met een uitnodiging.

Jammer genoeg zijn op dit moment alle 10.000 uitnodigingen vergeven en is het dus niet meer mogelijk om de app uit te proberen. Maar we hebben goed nieuws, want er is een RealityScan alternatief waarmee je net zo makkelijk echte objecten kan 3D-scannen.

MetaScan: ruimtes en objecten scannen met je iPhone

De app MetaScan heeft een soortgelijke functie als Realityscan, waarmee je objecten of zelfs je hele woonkamer kunt scannen. Het is niet nieuw, want er zijn meer apps die deze functie hebben. Maar MetaScan doet het alleen een stuk sneller en het is ook nog eens leuker. Het eindresultaat is erg tof, maar op sommige momenten nog wel een beetje ‘uncanny‘.

De app is gratis op je iPhone of iPad te gebruiken Alleen voor het exporteren naar de hoogste kwaliteit moet je een abonnement nemen. Daarnaast mag je met dit alternatief voor RealityScan vijf keer gratis objecten door middel van foto’s scannen. Het scannen met de Lidar-scanner is echter onbeperkt. Daarnaast is het ook nog eens een stuk leuker om je hele kamer te scannen, want dit geeft het mooiste resultaat.

Je hebt voor MetaScan een iPhone of iPad met Lidar scanner nodig. Dit zijn:

Daarnaast moet je iOS 14 of hoger hebben geïnstalleerd. Vervolgens ga je aan de slag met de app. Wij leggen hieronder uit hoe je een kamer moet scannen met de app MetaScan.

Kamer scannen in 3D met je iPhone Start de app MetaScan, tik een aantal keer op ‘Continue’; Geef de app toegang tot je camera en locatie, die zijn beide nodig om scans te maken; Tik op het plusteken onderaan; Kies voor ‘Lidar’; Tik op de ronde knop en begin met het scannen van je kamer met de camera van je iPhone; Probeer om alle objecten van alle kanten te ‘op te nemen’; Wanneer je klaar bent tik je op de stop-knop; Kies voor ‘Standard’, tik op ‘Process’, wacht even en tik op ‘Save’.

Wanneer je de 3D-scan hebt opgeslagen met dit alternatief voor RealityScan, kun je het bestand nog exporteren naar een filmpje. Dit filmpje kan je dan makkelijk doorsturen naar vrienden of bewaren. Exporteren van de 3D-scan doe je op de volgende manier:

Tik in het overzicht op de scan die je wilt omzetten;

Tik rechtsonder op het ‘Delen’-pictogram, dit is het vierkantje met het pijltje;

Kies voor ‘Create Video’;

Pas eventueel de instellingen aan met de knoppen en tik aansluitend op ‘Continue’;

Kies vervolgens voor ‘Save Video’ om de video te bewaren in de app ‘Foto’s’.

Vond je het scannen van objecten met Lidar echt leuk? Dan hebben we nog een leuke app voor je. Alles daarover lees je in de tip: zo scan je jouw favoriete objecten met de Lidar-scanner.

