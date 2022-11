RealityOS: alle geruchten rondom Apple’s nieuwe besturingssysteem

We weten één ding (bijna) zeker: Apple is bezig met een mixed-reality headset. In dit artikel lees je alles over over de geruchten rondom realityOS, het vermeende besturingssysteem dat bij de bril hoort.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple Reality is een zakelijke mixed-reality headset’

Als we alle verhalen moeten geloven van de afgelopen jaren, is Apple volle bak bezig met het werken aan een mixed-reality headset. Deze wordt over minder dan een jaar gelanceerd, zegt men. Als we alle geruchten mogen geloven gaat de nieuwe software hiervoor realityOS heten. Hiervoor heeft het bedrijf zelfs al de naamrechten gekocht.

In de broncode van verschillende apps, waaronder de officiële App Store, is deze naam opgedoken. In dit artikel verzamelen wij alle geruchten rondom realityOS, het besturingssysteem van de mixed-reality headset.

RealityOS of rOS is software van de ‘Reality One’ of ‘Pro’

Volgens alle geruchten van de afgelopen jaren werkt Apple al sinds 2017 aan de software realityOS. Volgens Mark Gurman gaat deze zo heten, maar wij achten de kans ook groot dat dit uiteindelijk afgekort gaat worden tot ‘rOS’. Over de naam van de headset weten we ook al het een en het ander. Apple heeft namelijk de merknamen ‘Reality One’ en ‘Reality Pro’ vastgelegd.

Eerder meldde Mark Gurman al dat de headset is ontworpen voor gamen, het streamen van videocontent en communicatie, zoals videobellen. De software zal zich hier natuurlijk op richten. Het grote verschil met een iPhone, MacBook of iPad is dat deze dingen zich volledig (of deels) in een 3D-omgeving afspelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo gaan de apps (hopelijk) werken op RealityOS

Aangezien realiltyOS in eerste instantie voor de zakelijke markt bedoeld is, speelt communicatie een belangrijke rol. Dat betekent dat de app FaceTime, met SharePlay en Memojis, centraal gaat staan. Met SharePlay kan je als Reality Pro-eigenaar met anderen samen naar video’s (of een Keynote-presentatie) kijken, terwijl Memoji jou als virtuele avatar weergeeft in de digitale wereld. Met de 14 verwachte camera’s komen ook al je gezichtsuitdrukkingen over.

Volgens andere geruchten zou Apple met RealityOS een geheel nieuwe versie van de Berichten-app lanceren. Hier vinden we virtuele chatrooms. Ook moet Apple Kaarten beschikbaar komen op de mixed-reality headset. Hoe dit eruit gaat ziet is vooralsnog onduidelijk. Wellicht zien we een 3D-weergave van een stad op onze VR-bril. Mogelijk is ook dat een routebeschrijving virtueel in 3D wordt weergegeven.

Gamen op RealityOS? Reken maar van yes!

Het eerste waar je aan denkt bij virtual reality is natuurlijk gamen. We weten dat Apple met Apple Arcade een eigen game-platform heeft opgezet. We verwachten natuurlijk dat deze ook naar de Reality One gaat komen. Natuurlijk bereik je deze via een eigen RealityOS-App Store.

Daar vind je volgens de geruchten ook allerlei losse 3D-content. Dit moet je zien als een soort video, maar dan voor de mixed-reality headset. De verwachting is dat iedereen (dus ook derden) hier content voor zou moeten kunnen maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer is de release van RealityOS?

Gezien de laatste geruchten ons melden dat de massaproductie van Apple’s mixed-reality-headset in maart 2023 start, verwachten we ergens in de maanden daarna de eerste beelden van realityOS.

Een grote kans bestaat dat we de eerste officiële beelden van deze software gaan zien op WWDC 2023 in juni. Dit is dé software-conferentie van Apple. Vorig jaar zagen we hier tijdens de keynote onder andere iOS 16, macOS Ventura en watchOS 9 gelanceerd worden.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de functies van de Apple AR/VR-bril? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app of houd gewoon onze site in de gaten.