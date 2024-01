Rabbit r1: dit is het interessantste product van CES 2024

Ben je klaar met het wisselen tussen verschillende apps? Of vind je dat het bedienen van je iPhone veel makkelijker kan? Dan is er goed nieuws, want de Rabbit r1 maakt het gebruiken van een smartphone een stuk sneller!

Rabbit r1 onthuld op CES

De CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas is altijd de plek waar de nieuwste en meest innovatieve gadgets te zien zijn. Deze week heeft Rabbit, een start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie, een compleet nieuw apparaatje aangekondigd. De Rabbit r1 is bedoeld als vervanging van je telefoon, waardoor je alle verschillende apps niet meer nodig hebt. De gadget draait op rabbit OS, een nieuw besturingssysteem bedacht door het bedrijf.

Met het apparaatje moet het veel makkelijker zijn om te wisselen tussen verschillende besturingssystemen en apps. Je hebt nu voor iedere taak steeds een andere app nodig, zo doe je boodschappen met Picnic en luister je naar muziek op Apple Music. Daar maakt de Rabbit r1 een einde aan, want met dit apparaat worden alle functies gebundeld in één besturingssysteem. Dit moet je weten over de interessantste aankondiging van de CES-beurs in 2024!

Zo werkt het apparaat

Het apparaatje heeft een simpel design, met een 2,88-inch display, één knop en een draaibare camera. Om de Rabbit r1 te bedienen houd je de button ingedrukt en spreek je een opdracht in. Het is ook mogelijk om je vraag of opdracht te typen, zodat je niet altijd tegen het apparaat hoeft te praten. Vervolgens doorzoekt de Rabbit r1 alle apps en het internet om je vraag te beantwoorden of aan je opdracht te voldoen.

Hiervoor hoef je alleen maar eenmalig in te loggen op de apps die je regelmatig gebruikt. Zo log je in op Spotify of Apple Music en kun je vervolgens aan de Rabbit r1 vragen om je muziek af te spelen. Dat is niet alles, want het apparaatje weet door AI direct vrijwel alles over de artiest en het nummer. Het boeken van een Uber of bestellen van eten is eveneens mogelijk met de gadget, je hoeft de bestellingen dan alleen nog maar te bevestigen.

Zo goedkoop is de Rabbit r1

Vrijwel alle apps werken met rabbit OS, waardoor het zelfs mogelijk is om een taak uit te voeren waarvoor meerdere apps nodig zijn. Zo boekt de Rabbit r1 je vlucht en hotel voor je citytrip én stelt het apparaat een planning voor je op. Daarnaast kun je mails of berichten versturen, foto’s bewerken en live gesprekken vertalen met de Rabbit r1. De gadget vervangt dus vrijwel alle taken van je iPhone, zonder dat je telefoon in de buurt hoeft te zijn.

Je hebt de Rabbit r1 al voor 184,95 euro in huis, daar komt nog 13,95 euro bezorgkosten bij in Nederland. Enorm goedkoop, zeker voor een gadget dat zoveel verschillende taken uit kan voeren. Je hebt alleen een simkaart nodig voor de Rabbit r1, zodat je verbinding hebt met internet. Verder zijn er geen abonnementen die je af moet sluiten om het apparaat te gebruiken.

Pre-order is al begonnen

Natuurlijk is het voeren van (video)gesprekken via de gadget eveneens mogelijk. Ben je ook zo enthousiast over de Rabbit r1? Dan kun je het apparaatje hier alvast pre-orderen. In het voorjaar wordt de Rabbit r1 in Europa uitgebracht. De gadget komt dan eerst naar Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Zweden. Nog even geduld dus!

