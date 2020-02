3 redenen om streamingdienst Quibi in de gaten te houden

In april lanceert nieuwe streamingdienst Quibi met een focus op smartphones. De eerste trailers zijn nu beschikbaar. Dit is waarom de dienst op je radar moet staan.

3 redenen om Quibi in de gaten te houden

Zijn er nog niet genoeg streamingdiensten op de markt? Nieuwe speler Quibi denkt van niet. Misschien hebben de makers gelijk, want er zijn enkele redenen waarom deze dienst op je radar moet staan.

1. Gaat respectvol met je tijd om

Duren al die series op Netflix en Apple TV Plus veel te lang? Dat is bij Quibi absoluut niet het geval. Afleveringen duren namelijk nooit langer dan tien minuten. En er is elke dag een nieuwe episode, zodat je nooit lang hoeft te wachten.

2. Gemaakt voor smartphones

Quibi richt zich compleet op smartphonegebruikers, want deze series zijn gemaakt voor tussendoor. Even in de trein, bij de bushalte of op de wc kijken dus. Interessant is dat het niet uitmaakt of je jouw scherm horizontaal of verticaal houdt. Het beeld wordt aangepast zodat je de beste ervaring krijgt en ziet wat je moet zien.

3. Kwaliteit staat voorop

De afgelopen week zijn de eerste trailers voor Quibi-series verschenen en de kwaliteit ligt opvallend hoog. Check de trailers hieronder.

Prijs en beschikbaarheid

Er blijven wel de nodige vragen over. Zoals of mensen bereid zijn om weer een abonnement af te sluiten. De dienst kost in de Verenigde Staten 4,99 dollar per maand en dan krijg je ook nog advertenties te zien. Voor 7,99 dollar per maand worden de advertenties verwijderd. Het is nog niet duidelijk hoe het zit met de prijs in Nederland en wanneer de dienst hier beschikbaar is.

Kijktips

