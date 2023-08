Questyle NHB12: ultieme lossless oordopjes voor Apple-apparaten

De AirPods Pro zijn voor veel mensen de ultieme oordopjes, maar wat moet je doen als je lossless audio wilt? In dat geval lijken de MFi-gecertificeerde (Made For iPhone) Questyle NHB12 de beste keuze!

Ultieme lossless oordopjes

Het grote voordeel van de Questyle NHB12 is onlosmakelijk verbonden met het grootste nadeel. Met het grote voordeel bedoelen we uiteraard de lossless audio, waarmee je van de volledige geluidskwaliteit van Apple Music kunt genieten. Maar lossless audio is niet mogelijk via bluetooth. En dat betekent dus dat het hier om bedrade oordopjes gaat.

De Questyle NHB12 zijn ontworpen om compromisloze lossless en hi-res audio te leveren tot 24-bit/192kHz. Dankzij de geïntegreerde DAC (Digital-to-Analog Converter) die de interne DAC van de iPhone omzeilt, krijg je topkwaliteit geluid van onder meer Apple Music of bijvoorbeeld Tidal.

Bedrade oordopjes voor lossless audio

De oordopjes maken gebruik van een enkele dynamische driver in elk oorstukje, die wordt aangestuurd door de geïntegreerde DAC en versterkermodule. Een enkel rood lampje geeft aan dat er audiogegevens worden verwerkt met een frequentie van 48 kHz of lager, een dubbel rood lampje geeft aan dat er lossless gegevens worden verwerkt van meer dan 48 kHz.

Audiosignalen via Bluetooth zijn gecomprimeerd en hebben niet de bandbreedte om echte lossless of hi-res audiobestanden volledig te verwerken. Er kan vooruitgang worden geboekt als de ondersteuning voor Qualcomm’s aptX Lossless audio codec wordt uitgebreid, maar daar lijkt het vooralsnog niet op. Met bedrade hoofdtelefoons zijn resoluties variërend van 16-bit/44.1kHz (CD-kwaliteit) tot 24-bit/192kHz (hi-res audiokwaliteit) mogelijk.

Gemaakt voor Apple-apparaten

De NHB12 zijn speciaal ontworpen voor iOS-apparaten en worden aangesloten via de Lightning-poort van Apple. Ze zijn niet compatibel met Android-toestellen. Als Apple komende maand de iPhone 15 met usb C-poort lanceert, belooft de fabrikant gratis een upgrade aan van de lossless oordopjes.

Kickstarter-campagne is al gehaald

De Kickstarter-campagne van de NHB12 moest een bedrag van € 9158 bij elkaar krijgen. Inmiddels is er al een bedrag van maar liefst € 47.851 binnen gehaald. De uiteindelijke vraagprijs is $ 299 (zo’n € 275), maar vroege beslissers kunnen nog $ 70 besparen.

