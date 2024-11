Oplichting via QR-codes door criminelen: zo blijf je veilig

Criminelen gebruiken QR-codes om mensen op te lichten en hun bankrekening te plunderen. Zo blijf jij wél veilig!

Oplichting met QR-codes: dit is er aan de hand

Tegenwoordig zie je steeds vaker QR-codes gebruikt worden om iets te bestellen of te betalen. In restaurants kun je bijvoorbeeld een drankje pakken om vervolgen met een QR-code te betalen. Ook bij het het parkeren van je auto kun je vaak betalen door middel van zo’n code.

Natuurlijk ontzettend handig allemaal, maar oplichters gebruiken deze QR-codes nu om je geld afhandig te maken. Dat gaat (gelukkig) niet zomaar. De oplichters moeten zelf ook daar wat voor doen.

Ze moeten de website waar een QR-code naar linkt eerst goed namaken. Daarna stoppen ze het internetadres van de website in een nieuwe QR-code. Deze code plakken ze dan over de oude QR-code heen.

Oplichting komt voor in Nederland en België

In Nederland komt deze manier van fraude nu nog mondjesmaat voor. Het gaat dan vooral om oplichting met malafide QR-codes in folders of huis-aan-huis blaadjes. In België is het een groter probleem en duikt deze vorm van oplichting al op bij laadpalen voor elektrische auto’s. De consumentenbond noemt deze vorm van oplichting Qishing. Het is een samentrekking van QR-code en phishing.

Zo blijf je veilig

Om veilig te blijven moet je na het scannen van een QR-code altijd goed kijken wat er voor webadres in de gele balk op je iPhone staat. Check of dit webadres klopt en er geen onbekende url staat. Controleer ook vooral op spelfouten in de link.

De consumentenbond zegt dat een verkorte link (zoals bit.ly) sowieso reden is om goed op te letten. Wordt zo’n link gebruikt? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een oplichter. Als je de code al hebt gescand, dan kun je het adres alsnog checken in de adresbalk van de browser.

QR-code scannen met je iPhone: doe je zo

Om een QR-code te scannen met je iPhone hoef je geen aparte app te downloaden. Die functie zit namelijk standaard ingebouwd in de Camera-app. Volg de onderstaande stappen om een QR-code te scannen.