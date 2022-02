‘iOS 15.4 maakt pushmeldingen van web-apps mogelijk’

In iOS 15.4 voegt Apple waarschijnlijk een interessante functie toe aan Safari. Het zou namelijk mogelijk worden om pushmeldingen in te schakelen voor web-apps.

iOS 15.4: pushmeldingen web-apps Safari

Volgens ontwikkelaar Maximiliano Firtman heeft Apple de basis gelegd om Safari-pushemeldingen toe te staan in iOS en iPadOS. In Safari op de Mac was dit al jaren mogelijk, maar nu lijkt het erop dat de functie ook naar de mobiele apparaten van Apple komt.

Firtman ontdekte de optie in de bètaversie (testversie) van iOS 15.4. In WebKit (de browser-enige van Safari) zijn twee nieuwe schakelaars te vinden: ‘ingebouwde webmeldingen’ en ‘Push API’. Ze zijn standaard uitgeschakeld en werken nog niet, maar het is een hint dat Apple werkt aan een nieuwe pushmeldingen-API voor iOS en iPadOS.

Notificaties vanuit Safari

Waarschijnlijk gaat het inschakelen van notificaties op dezelfde manier te werk als bij Safari voor macOS. Sites kunnen je via een pop-up vragen om pushmeldingen toe te staan. Vervolgens worden je keuzes in een speciaal tabblad bewaard. Waarschijnlijk vind je die in de Instellingen-app bij Safari. Mogelijk worden de meldingen van web-apps ook in andere browsers ondersteund, zoals Chrome en Firefox.

Verder zag de ontwikkelaar dat de bètaversie van iOS 15.4 de WebXR API bevat, die ondersteuning biedt voor augmented en virtual reality-headsets op websites. Dit is opvallend, want er zijn momenteel geen AR of VR-headsets die met iOS werken. Het is een nieuw bewijs dat Apple’s eerste mixed reality-headset in aantocht is, die aan het eind van 2022 worden verwacht.

De officiële release van iOS 15.4 is naar verwachting in het voorjaar. Het is een grote tussentijdse update, met flink wat nieuwe functies. Welke dat zijn lees je in dit artikel:

Lees ook: iOS 15.4 bèta 1 is uit: deze iPhone-functies komen eraan