Dit is wanneer (en hoe) je de publieke bèta van iOS 27 kunt downloaden

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 juli 2026, 10:31
2 min leestijd
Dit is wanneer (en hoe) je de publieke bèta van iOS 27 kunt downloaden

De publieke bèta van iOS 27 komt eraan! Wij vertellen je wanneer je de update kunt downloaden en hoe je hem als eerste kunt installeren!

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Dit is wanneer (en hoe) je de publieke bèta van iOS 27 kunt downloaden

Goed nieuws voor iedereen die niet kan wachten op de volgende grote iPhone-update, want de publieke bèta van iOS 27 verschijnt deze maand. Apple heeft nog geen exacte datum genoemd, maar eerdere publieke bèta’s kwamen meestal ergens halverwege juli. Daarom verwachten we iOS 27 ergens rond 14 juli, maar helemaal zeker weten doen we het dus nog niet.

apps anders

Een publieke bèta is eigenlijk een proefversie van de nieuwe iPhone-software. Apple laat gebruikers dan alvast de nieuwe functies uitproberen, voordat de definitieve versie later dit jaar verschijnt. Om de publieke bèta van iOS 27 te testen hoef je geen ontwikkelaar te zijn en je hoeft er ook niets voor te betalen.

Aanmelden voor de bèta van iOS 27

Zodra de publieke bèta beschikbaar is, meld je je gratis aan via beta.apple.com met je Apple-account. Daarna open je op je iPhone de Instellingen-app en ga je naar ‘Algemeen’, ‘Software-update’ en daarna ‘Bèta-updates’. Daar kies je voor de publieke bèta van iOS 27. Zie je de optie nog niet staan, dan helpt het soms om je iPhone opnieuw op te starten.

liquid glass ios 27

Een bèta blijft wel een testversie. Dat betekent dat sommige apps niet altijd helemaal goed werken. Ook kan je batterij sneller leeg lopen of CarPlay kuren vertonen. En hoewel de openbare bèta vaak minder fouten bevat dan de bèta voor ontwikkelaars, kom je ze altijd wel tegen. Maak daarom voor de zekerheid altijd eerst een reservekopie van je iPhone. Heb je nog een oude iPhone in een la liggen, dan is dat de beste plek om iOS 27 op te proberen.

Deze iPhones kunnen iOS 27 installeren

iOS 27 werkt op de iPhone 11 en nieuwer. Voor sommige functies heb je wel een nieuwer toestel nodig. De nieuwe Siri met Apple Intelligence, is alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro en nieuwere modellen. Maar op dit moment is deze nieuwe Siri in Nederland sowieso niet beschikbaar. Apple is daarover in gesprek met de EU.

Dit is iOS 27

De iOS 27-update brengt onder meer verbeteringen voor Siri, een frisser Liquid Glass-design, betere prestaties en nieuwe functies voor kindveiligheid. De uiteindelijke release zal dan tegelijkertijd worden uitgebracht met de nieuwe iPhones. Dit zal ergens in september zijn.

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Bron afbeelding: macrumors
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