Publieke bèta iOS 26.2 is uit: zo krijg je de nieuwste functies als eerste

Live vertalen via AirPods is nu beschikbaar in Nederland. Maar wat is er nog meer nieuw in de publieke bèta van iOS 26.2?

Publieke bèta iOS 26.2 is uit: dit zijn de nieuwe functies

We hebben nog maar net de update van iOS 26.1 achter de rug, of de publieke bèta van iOS 26.2 staat alweer klaar. Met deze update komen er weer een aantal toffe functies naar je iPhone! Wij geven een overzicht.

Live vertalingen via AirPods

Met Live vertalingen kun je iemand verstaan die een andere taal spreekt dan jijzelf. Als je bijvoorbeeld Engels spreekt en iemand spreekt Frans tegen je terug, kan Siri je via jouw AirPods in het Engels vertellen wat diegene heeft gezegd. Live vertalingen is beschikbaar voor de AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 en de duurdere versie van de AirPods 4 (met actieve ruisonderdrukking).

Podcasts app-verbeteringen

De Apple Podcasts-app heeft met iOS 26.2 een paar kleine aanpassingen gekregen. Apple gebruikt nu AI om automatisch hoofdstukken aan te maken of verwijzingen toe te voegen naar andere podcasts.

Meer of minder Liquid Glass

Apple heeft wat veranderingen doorgevoerd aan de schuifbalk waarmee je de doorzichtigheid van het Liquid Glass aanpast op je lockscreen. Je kunt het nu namelijk voor elk lettertype gebruiken.

Liquid Glass is de nieuwe look van het besturingssysteem, waarbij verschillende elementen doorzichtig worden weergegeven en alles een glimmend randje krijgt.

Dringende herinneringen

In de Herinneringen-app verschijnt er bij een ‘Nieuwe herinnering’ een knop genaamd ‘Dringend’. Hiermee geef je de app toestelling dat de app een wekker of timer kan plannen. Je krijgt dan een geluid te horen wanneer je de herinnering hebt ingesteld, zelfs wanneer er een focus actief is.

Slaapscore-aanpassingen

Apple heeft met Slaapscore een nieuwe manier toegevoegd om in een oogopslag te kunnen zien hoe goed je de afgelopen nacht hebt geslapen. Apple heeft in iOS 26.2 de verschillende categorieën van deze score wat aangepast. Volgens gebruikers waren die eerst nogal te breed. Ook zijn enkele benamingen gewijzigd.

Publieke bèta van iOS 26.2 installeren op je iPhone: dat doe je zo

Het installeren van de publieke bèta is vrij makkelijk. Maar het is belangrijk dat je vooraf wel eerst een back-up maakt van je iPhone. Dat doe je door de ‘Instellingen’ te openen en vervolgens op je iCloud-account te tikken. Kies daarna voor ‘Back-up in iCloud’ en ‘Maak nu back-up’.

Als je dat eenmaal gedaan hebt, kun je op onderstaande manier de publieke bèta van iOS 26.2 installeren:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;

Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 publieke beta’;

Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links);

Installeer de update.

