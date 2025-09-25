Nieuw! iPhone 17 met tot €337 voordeel

Bekijk actie

Publieke bèta iOS 26.1 is uit: je kunt Apple Intelligence nu uitproberen in het Nederlands

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
25 september 2025, 11:11
2 min leestijd
Publieke bèta iOS 26.1 is uit: je kunt Apple Intelligence nu uitproberen in het Nederlands

Apple Intelligence is nu eindelijk beschikbaar in Nederland. Maar wat is er nog meer nieuw in de publieke bèta van iOS 26.1?

Lees verder na de advertentie.

Publieke bèta iOS 26.1 is uit: je kunt Apple Intelligence nu uitproberen in het Nederlands

Na de bèta voor ontwikkelaars is nu ook de publieke bèta van iOS 26.1 beschikbaar. Hiermee komen veel AI-functies eindelijk naar je iPhone.

ios 26.1 publieke beta

Er zit echter meer in deze update, want daarnaast krijgt de nieuwe functie Live Vertalen ondersteuning voor meer talen. Hiermee kun je met recente AirPods een gesprek voeren met iemand die jouw taal niet spreekt. De functie werd geïntroduceerd tijdens het Apple-event in september, maar het aantal beschikbare talen was nogal karig. Nu zijn dat er een stuk meer geworden. Zo is er nu ondersteuning voor onder ander Japans en Koreaans.

Jammer genoeg is Live Vertalen een van de functies die je nog níét kunt gebruiken in het Nederlands. Je moet daarvoor de regio en de taal van je iPhone op het Engels zetten. Daarnaast moet je AirPods 4, AirPods Pro 2 of AirPods Pro 3 hebben én de beta-software voor je AirPods installeren.

Verder zitten er in deze update geen opvallende veranderingen. Er worden hier en daar wat fouten uit de software gehaald, maar dat is bij elke update het geval.

9 updates iphone

Zo kun je de publieke bèta van iOS 26.1 installeren op je iPhone

Het installeren van de publieke bèta is niet moeilijk. Zorg er wel voor dat je vooraf even een back-up maakt van je iPhone. Open de ‘Instellingen’ en tik op je iCloud-account. Kies voor ‘Back-up in iCloud’ en ‘Maak nu back-up’.

Daarna kun je op onderstaande manier de publieke bèta 1 van iOS 26.1 installeren:

  • Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;
  • Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;
  • Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 Public Beta’;
  • Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links);
  • Installeer de update.

Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence

Apple Intelligence komt alleen naar iPhones die een A17 Pro-chip of nieuwer hebben. Dat betekent dat je minimaal een iPhone 15 Pro nodig hebt om Apple Intelligence te gebruiken. Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence:

Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 26 iPhone

Bekijk ook

iOS 26.1 bèta 1 is uit – en brengt héél veel functies naar je iPhone

iOS 26.1 bèta 1 is uit – en brengt héél veel functies naar je iPhone

23 september 2025

Waarom je iOS 26 beter niet meteen kunt installeren (iPhone-nieuws #38)

Waarom je iOS 26 beter niet meteen kunt installeren (iPhone-nieuws #38)

20 september 2025

Vind je de leesbaarheid in iOS 26 niet goed? Zo los je dat op!

Vind je de leesbaarheid in iOS 26 niet goed? Zo los je dat op!

17 september 2025

Apple waarschuwt: iOS 26 kan funest zijn voor de batterij van je iPhone

Apple waarschuwt: iOS 26 kan funest zijn voor de batterij van je iPhone

17 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren