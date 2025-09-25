Apple Intelligence is nu eindelijk beschikbaar in Nederland. Maar wat is er nog meer nieuw in de publieke bèta van iOS 26.1?

Publieke bèta iOS 26.1 is uit: je kunt Apple Intelligence nu uitproberen in het Nederlands

Na de bèta voor ontwikkelaars is nu ook de publieke bèta van iOS 26.1 beschikbaar. Hiermee komen veel AI-functies eindelijk naar je iPhone.

Er zit echter meer in deze update, want daarnaast krijgt de nieuwe functie Live Vertalen ondersteuning voor meer talen. Hiermee kun je met recente AirPods een gesprek voeren met iemand die jouw taal niet spreekt. De functie werd geïntroduceerd tijdens het Apple-event in september, maar het aantal beschikbare talen was nogal karig. Nu zijn dat er een stuk meer geworden. Zo is er nu ondersteuning voor onder ander Japans en Koreaans.

Jammer genoeg is Live Vertalen een van de functies die je nog níét kunt gebruiken in het Nederlands. Je moet daarvoor de regio en de taal van je iPhone op het Engels zetten. Daarnaast moet je AirPods 4, AirPods Pro 2 of AirPods Pro 3 hebben én de beta-software voor je AirPods installeren.

Verder zitten er in deze update geen opvallende veranderingen. Er worden hier en daar wat fouten uit de software gehaald, maar dat is bij elke update het geval.

Zo kun je de publieke bèta van iOS 26.1 installeren op je iPhone

Het installeren van de publieke bèta is niet moeilijk. Zorg er wel voor dat je vooraf even een back-up maakt van je iPhone. Open de ‘Instellingen’ en tik op je iCloud-account. Kies voor ‘Back-up in iCloud’ en ‘Maak nu back-up’.

Daarna kun je op onderstaande manier de publieke bèta 1 van iOS 26.1 installeren:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;

Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 Public Beta’;

Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links);

Installeer de update.

Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence

Apple Intelligence komt alleen naar iPhones die een A17 Pro-chip of nieuwer hebben. Dat betekent dat je minimaal een iPhone 15 Pro nodig hebt om Apple Intelligence te gebruiken. Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence:

