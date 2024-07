Wanneer brengt Apple de publieke bèta van iOS 18 naar je iPhone?

Ontwikkelaars kunnen inmiddels al aan de slag met iOS 18, maar wanneer komt de publieke bèta naar je iPhone? Dit is wanneer je kunt updaten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 is aangekondigd

Op de WWDC 2024 heeft Apple iOS 18 aangekondigd. Het is één van de grootste update voor de iPhone ooit door de introductie van Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf die werkt met kunstmatige intelligentie. Veel apps van Apple worden uitgebreid met AI-functies, zo wordt Siri veel slimmer door het gebruik van ChatGPT en komt er een handige schrijfhulp bij in vrijwel iedere app.

Lees ook: Deze iPhones krijgen straks iOS 18 (maar er is ook slecht nieuws)

Inmiddels zijn de eerste en tweede testversie van iOS 18 beschikbaar voor ontwikkelaars. Zij kunnen aan de slag met de nieuwe functies, om applicaties aan te passen op de nieuwe software. Deze bèta’s zijn gratis te installeren door iedereen met een speciaal ontwikkelaarsaccount bij Apple, maar het is niet de bedoeling dat je de testversie op de iPhone zet die je dagelijks gebruikt. Daarvoor moet je volgens Apple wachten op de publieke bèta van iOS 18.

Publieke bèta van iOS 18

In de eerste testversie van een nieuwe iOS-generatie zitten vaak nog softwarefouten. Deze worden opgelost in nieuwe testversies, pas daarna brengt Apple de publieke bèta uit van iOS 18. De publieke testversie is wel geschikt om op je iPhone te zetten, ook als je die iedere dag gebruikt. Vaak zijn de meeste problemen opgelost in de publieke bèta, waardoor de update vrijwel gelijk is aan de definitieve versie van iOS 18.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De publieke testversie wordt doorgaans vijf weken na de eerste bèta uitgebracht. Bij iOS 17 verscheen de publieke bèta op 12 juli 2023 en bij iOS 16 was de release op 11 juli 2022. Als we die lijn doortrekken bij iOS 18 kunnen we de update op 8, 9 of 10 juli verwachten. Dat betekent dat je mogelijk vanavond al de publieke bèta van iOS 18 kunt installeren op je iPhone, om de nieuwste functies alvast uit te proberen. Ook van iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 en tvOS 18 verschijnen nieuwe updates.

Officiële release van iOS 18

Ben je van plan om de publieke bèta van iOS 18 te installeren? Houd je iPhone dan goed in de gaten deze week, want de update verschijnt vanzelf bij de instellingen van het toestel. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’, waar je normaal ook de nieuwe softwareversies vindt. Pas wel op, want in testversies van nieuwe updates kunnen nog vervelende bugs zitten.

Lees ook: Bedieningspaneel van de iPhone aanpassen in iOS 18: zo werkt dat

Wil je dat voorkomen? Dan kun je beter wachten tot september, want dan brengt Apple de officiële versie uit van iOS 18. Bij de definitieve release heeft Apple de softwarefouten verholpen en werken de nieuwe functies naar behoren. Voor Apple Intelligence moeten we nog wat langer wachten, want die techniek komt pas in 2025 beschikbaar in Europa. Lees hier alvast meer over alle nieuwe features van iOS 18 en bekijk hier alles over Apple Intelligence!

Wil je meer weten over iOS 18? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.