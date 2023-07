iOS 17 installeren: zo krijg jij de publieke bèta nu op je iPhone

Apple heeft de publieke bèta van iOS 17 uitgebracht. Wij vertellen je hoe je deze versie van iOS 17 nu al kunt installeren op je iPhone (en iPad)!

Publieke bèta iOS 17 installeren op je iPhone of iPad

Officieel komt iOS 17 pas later dit jaar uit (ergens in september), maar als je niet zo lang wilt wachten kun je de update nu al installeren. Eerder werden er al testversies vrijgegeven voor ontwikkelaars, maar nu is ook de publieke bèta van iOS 17 verschenen.

Niet alleen de iPhone heeft een update gekregen. Er is ook een publieke bèta voor de iPad uitgebracht met iPadOS 17. Vaak is de publieke bèta van iOS behoorlijk stabiel, maar zitten er waarschijnlijk nog wel wat kleine foutjes in. Houd hier wel rekening mee als je besluit om iOS 17 of iPadOS 17 te installeren.

Wil je de publieke bèta van iOS 17 of iPadOS 17 uitproberen? Leuk! Volg dan het onderstaande stappenplan, want standaard krijg je de update niet te zien. Check alleen wel eerst of jouw iPhone de update naar iOS 17 kan installeren. Ook als je besluit om iPadOS 17 te installeren, moet je eerst even checken of jouw iPad de update naar iPadOS 17 krijgt.

iOS 17 publieke bèta installeren op iPhone en iPad Ga naar de speciale bèta-website van Apple op je iPhone of iPad; Tik op ‘Sign up’ en log in met je Apple ID; Klik op ‘Agree’ om de voorwaarden te accepteren; Klik bovenaan op ‘iOS’ of ‘iPadOS’, afhankelijk van de versie die je wilt installeren; Tik op ‘Enroll your iOS device’ onder het kopje ‘Get started’; Maak voor de zekerheid een back-up van je iPhone of iPad via de Finder op Mac of iTunes op Windows (een back-up in iCloud volstaat niet); Ga op je iPhone of iPad naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 17 Public Beta’; Installeer de update naar iOS 17.

Maak altijd een back-up

Zoals gezegd gaat het om een testversie van iOS 17 en iPadOS 17. Dat betekent dat je soms foutjes of gekke problemen aan kan aanlopen. Zorg dus dat je altijd een back-up maakt van je iPhone of iPad, zodat je data veilig is als er iets fout gaat. In onderstaande video laten we stap voor stap zien hoe je dit doet.

Let op: een back-up maken in iCloud is niet voldoende. Die wordt namelijk automatisch bijgewerkt als je iOS 17 hebt geïnstalleerd. Zorg er dus voor dat je een back-up maakt via de Finder of iTunes.

iOS 17 voor iPhone: dit is er nieuw

De publieke bèta van iOS 17 geeft je iPhone weer een paar hele toffe functies. Allereerst zijn de apps Telefoon, FaceTime en Berichten flink onder handen genomen. Dat is aardig, maar een van de opvallendste nieuwe functies is Stand-by.

Als je de iPhone kantelt (en aan de stroom hebt liggen), krijg je een schermvullende weergave met handige informatie. Dit is vooral handig als je je iPhone regelmatig op je nachtkastje legt. Je kunt hem dan gebruiken als een soort informatie-hub, waar je verschillende soorten klokken, favoriete foto’s of widgets kunt laten zien.

Dat is niet alles! AirDrop heeft een nieuwe functie gekregen genaamd NameDrop. Safari krijgt een flinke update en de Gezondheid-app heeft allerlei nieuwe handige functies. Daarnaast bevat Apple Music nu gemeenschappelijke afspeellijsten waar je samen van kunt genieten.

