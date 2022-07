Publieke bèta’s iOS 16 en iPadOS 16 nu beschikbaar: zo installeer je de updates

Apple heeft zojuist de eerste publieke bèta’s van iOS 16 en iPadOS 16 uitgebracht. Je kunt nu dus zelf alvast aan de slag met de nieuwste versies van de besturingsystemen. We laten zien je hoe je ze veilig installeert.

iOS 16 beschikbaar als publieke bèta

Officieel verschijnt iOS 16 pas dit najaar, maar voor die tijd wordt de software uitvoerig getest. Er verschenen eerder al proefversies voor ontwikkelaars. Nu kun je ook zelf aan de slag want de eerste publieke bèta van iOS 16 is een feit. Ook van iPadOS 16 is een bèta beschikbaar. Er zitten waarschijnlijk nog wel wat bugs in, dus we raden je niet aan om de software te installeren op een iPhone of iPad die je dagelijks gebruikt.

Toch nieuwsgierig? Hieronder vind je een stappenplan. Kijk eerst wel even of jouw apparaat iOS 16 of iPadOS 16 ondersteunt.

Ga naar de bètawebsite van Apple op je iPhone of iPad; Tik op ‘Sign up’ en log in met je Apple ID; Tik op ‘Enroll your iOS device’ onder het kopje ‘Get started’; Op de nieuwe pagina kies je ‘Download Profile’; Volg de stappen in het instellingenscherm

Vervolgens wordt er een speciaal profiel op je iPhone of iPad geïnstalleerd. Zodra deze klaarstaat, kun je de bèta installeren zoals je dat altijd doet bij een update: open de Instellingen-app, kies Algemeen en dan Software-update. Daar zie je nu de bètaversie staan. Dit is ook de plek waar je alle toekomstige bèta’s kunt installeren.

Nieuwe functies in iOS 16

De grootste vernieuwingen van iOS 16 zitten in het toegangsscherm. Dat is nu voor een belangrijk deel aanpasbaar. Zo kun je het lettertype en de kleuren van de klok zelf instellen. Het klokje kan bovendien deels achter elementen van je wallpaper verdwijnen, waardoor het geheel meer diepte krijgt. In de Wallpaper Gallery vind je veel nieuwe, eveneens te personaliseren achtergronden.

Daarnaast gaan de notificaties op de schop. Die vind je nu aan de onderkant van je display en zijn een stuk overzichtelijker. Ook is het mogelijk om widgets toe te voegen aan het toegangsscherm.

→ Lees meer over de nieuwe functies van iOS 16

Maak altijd een back-up

Zoals gezegd gaat het om een testversie van iOS 16. Dat betekent dat je tegen een aantal vervelende bugs kan aanlopen. Houd rekening met een kortere accuduur, vastlopers of apps die minder goed werken. Vergeet dus nooit om een back-up van je iPhone of iPad te maken, zodat je data veilig is als er iets fout gaat. In onderstaande video laten we stap voor stap zien hoe je dit doet.

