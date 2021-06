Publieke bèta iOS 15 nu beschikbaar: zo installeer je de update

Apple heeft de eerste iOS 15 publieke bèta uitgebracht. Iedereen kan de update nu zelf installeren. Ook iPadOS 15 is nu als bèta beschikbaar. Wij laten zien hoe je de update (veilig) installeert.

Lees verder na de advertentie.

iOS 15 publieke bèta downloaden

De definitieve versie van iOS 15 verschijnt pas dit najaar, maar voor die tijd wordt de update uitvoerig getest. Eerst met ontwikkelaarsbèta’s en vanaf nu ook met een publieke variant. Iedereen met een ondersteunende iPhone kan deze installeren. Dat werkt als volgt:

Zo installeer je de iOS 15 publieke bèta:

Ga naar de bétawebsite van Apple op je iPhone of iPad; Tik op ‘Sign up’ en log in met je Apple ID; Tik op ‘Enroll your iOS device’ onder het kopje ‘Get started’; Op de nieuwe pagina kies je ‘Download Profile’; Volg de stappen in het instellingenscherm.

Vervolgens wordt er een speciaal profiel op je iPhone geïnstalleerd. Zodra deze ingesteld is kun je de bèta installeren zoals je dat altijd doet bij een update: open de Instellingen-app, kies Algemeen en dan Software-update. Daar zie je nu de bètaversie staan. Dit is ook de plek waar je alle toekomstige bèta’s kunt installeren.

Vergeet geen back-up te maken!

Let echter wel op: het gaat hier om een testversie. Dat betekent dat je tegen een aantal vervelend bugs kan aanlopen. Houd rekening met een kortere accuduur, vastlopers of apps die minder goed werken. Vergeet dus nooit om een back-up van je iPhone of iPad te maken, zodat je data veilig is als er iets fout gaat. In onderstaande video laten we stap voor stap zien hoe je dit doet.

Ook WatchOS 8 publieke bèta nu te installeren

Ook de publieke bèta van WatchOS 8 is nu beschikbaar. Let op: Je hebt minstens een Series 3 of nieuwer model nodig om de update te kunnen draaien. Je downloadt de bèta als volgt:

Ga op je iPhone met de publieke bèta van iOS 15 naar de bèta-website van Apple; Log in met je Apple ID en bijbehorende wachtwoord; Tik op het tabblad ‘watchOS’; Download het bètaprofiel op je iPhone en volg de aanwijzingen.

Meer Apple-nieuws: