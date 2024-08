Publieke bèta 3 is uit van iOS 18, iPadOS 18 én macOS (met deze functies)

Apple heeft de publieke bèta 3 uitgebracht van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Deze nieuwe functies kun je in de derde publieke testversie verwachten!

Publieke bèta 3 uitgebracht

Apple heeft weer een reeks software-updates uitgebracht! Publieke bèta 3 van iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en watchOS 11 is nu beschikbaar voor alle gebruikers. Met de updates komt er weer een aantal nieuwe functies naar de iPhone, iPad en Mac. De Apple Watch moet het helaas zonder nieuwe features doen, want Apple voert geen veranderingen door in de derde publiek bèta van watchOS 11.

Bij de derde testversie van macOS Sequoia komt er een nieuwe wallpaper naar je Mac. Op de achtergrond is Sequoia National Park te zien, een nationaal park in Californië. De wallpaper wordt automatisch geïnstalleerd op je Mac bij het downloaden van de derde publieke bèta. Verder brengt Apple een grote verandering naar macOS Sequoia, die we ook in publieke bèta 3 van iOS 18 en iPadOS 18 zien.

Safari krijgt nieuwe functie

Met publieke bèta 3 voor iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia voegt Apple een belangrijke functie toe aan Safari. Met ‘Verberg afleidende onderdelen’ krijg je de mogelijkheid om onderdelen van een website tijdelijk weg te halen. Zo kunnen storende advertenties of meldingen voor cookies verborgen worden op Safari. Dat gebeurt wel tijdelijk, dus als je de webpagina opnieuw bezoekt verschijnen de verborgen onderdelen weer.

Om verschillende delen van een website te verbergen tik je op het menu linksboven in Safari. Daar vind je in publieke bèta 3 van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia ‘Verberg afleidende onderdelen’. Zodra je die functie hebt gekozen kun je onderdelen van de webpagina selecteren die je niet meer wilt zien. Erg handig, want zo kun je storende meldingen, foto’s of advertenties verbergen in Safari.

Release van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia

Publieke bèta 3 van iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en watchOS 11 is nu al voor iedereen te installeren. Houd er daarbij wel rekening mee dat het nog gaat om een testversie van de software, er kunnen dus nog fouten in zitten. Wil je zeker weten dat het besturingssysteem naar behoren functioneert? Dan hoef je niet lang meer te wachten op de definitieve update, want die verschijnt volgende maand al.

Apple brengt de reeks software-updates uit zodra de nieuwe iPhone is onthuld. De iPhone 16 en de Apple Watches van dit jaar verschijnen vermoedelijk op dinsdag 10 september. Dat is ook de dag dat de definitieve versie van iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en watchOS 11 verschijnt. Wil je weten welke veranderingen Apple nog meer doorvoert in iOS 18? Lees dan hier welke nieuwe functies er naar de iPhone komen!