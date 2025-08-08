Publieke bèta 2 van iOS 26 is er: dit zijn de verbeteringen voor je iPhone 

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
8 augustus 2025, 15:16
2 min leestijd
Publieke bèta 2 van iOS 26 is er: dit zijn de verbeteringen voor je iPhone 

Apple heeft de tweede publieke bèta van hun nieuwste besturingssysteem uitgebracht. Maar wat is er nieuw in de publieke bèta 2 van iOS 26?

Lees verder na de advertentie.

Publieke bèta 2 van iOS 26 is er: dit zijn de verbeteringen voor je iPhone 

Het is weer tijd voor een update, want de tweede publieke bèta van iOS 26 en iPadOS 26 is nu te downloaden. Deze update komt een paar dagen nadat de vijfde bèta voor ontwikkelaars is verschenen.

ios 26 beta 2 release notes in een iPhone

iOS 26: dit is er nieuw in publieke bèta 2

De publieke bèta 2 van iOS 26 komt met veel functies die ook in bèta 5 voor ontwikkelaars zaten. Zo heeft Apple meerdere subtiele tweaks doorgevoerd aan Liquid Glass, zo noemt Apple de nieuwe ‘glazen’ look van iOS 26.

Het AirDrop-icoon heeft een iets ander uiterlijk gekregen en de knoppen die verschijnen wanneer je apps van het beginscherm wilt verwijderen zijn voortaan ook transparant. Ook het toegangsscherm heeft een opfrisbeurt gehad met subtiele animaties. Deze nieuwe animaties zie je ook terug in het Bedieningspaneel.

Vrijwel iedere applicatie van Apple wordt uitgebreid met features in iOS 26. Deze aanpassingen vragen soms om wat extra uitleg. Wanneer je in iOS 26 een app van Apple voor het eerst opent, krijg je in een venstertje te zien wat de veranderingen zijn.

functies iOS 26

Zo kun je de publieke bèta van iOS 26 installeren op jouw iPhone

Het installeren van de publieke bèta is helemaal niet moeilijk. Zorg er wel voor dat je vooraf even een back-up maakt van je iPhone. Open de ‘Instellingen’ en tik op je iCloud-account. Kies voor ‘Back-up in iCloud’ en ‘Maak nu back-up’.

Daarna kun je op onderstaande manier de publieke bèta 2 van iOS 26 installeren:

  • Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;
  • Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;
  • Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 Public Beta’;
  • Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links);
  • Installeer de update.

Met iOS 26 introduceert Apple een opvallende, nieuwe look: Liquid Glass. Dit geeft je iPhone een behoorlijke make-over met transparante elementen en effecten die lijken op glas. Dit zie je vooral terug bij menu’s en knoppen of als je in aan app aan het scrollen bent. De achtergrond is dan een beetje te zien door de knoppen heen.

Natuurlijk zitten er nog veel meer vernieuwingen iOS 26. Wil je geen enkele aankondiging en update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 26

Bekijk ook

Wekker op de iPhone wordt helemaal anders: zo ziet dat eruit

Wekker op de iPhone wordt helemaal anders: zo ziet dat eruit

Vandaag 13:30

iOS 26 bèta 5 is uit (met deze handige verbeteringen voor de iPhone)

iOS 26 bèta 5 is uit (met deze handige verbeteringen voor de iPhone)

6 augustus 2025

Deze nieuwe app komt met iOS 26 naar je iPhone (en dit kun je ermee)

Deze nieuwe app komt met iOS 26 naar je iPhone (en dit kun je ermee)

5 augustus 2025

iOS 26 heeft 13 handige functies (die je waarschijnlijk hebt gemist)

iOS 26 heeft 13 handige functies (die je waarschijnlijk hebt gemist)

4 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren