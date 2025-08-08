Apple heeft de tweede publieke bèta van hun nieuwste besturingssysteem uitgebracht. Maar wat is er nieuw in de publieke bèta 2 van iOS 26?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Publieke bèta 2 van iOS 26 is er: dit zijn de verbeteringen voor je iPhone

Het is weer tijd voor een update, want de tweede publieke bèta van iOS 26 en iPadOS 26 is nu te downloaden. Deze update komt een paar dagen nadat de vijfde bèta voor ontwikkelaars is verschenen.

iOS 26: dit is er nieuw in publieke bèta 2

De publieke bèta 2 van iOS 26 komt met veel functies die ook in bèta 5 voor ontwikkelaars zaten. Zo heeft Apple meerdere subtiele tweaks doorgevoerd aan Liquid Glass, zo noemt Apple de nieuwe ‘glazen’ look van iOS 26.

Het AirDrop-icoon heeft een iets ander uiterlijk gekregen en de knoppen die verschijnen wanneer je apps van het beginscherm wilt verwijderen zijn voortaan ook transparant. Ook het toegangsscherm heeft een opfrisbeurt gehad met subtiele animaties. Deze nieuwe animaties zie je ook terug in het Bedieningspaneel.

Vrijwel iedere applicatie van Apple wordt uitgebreid met features in iOS 26. Deze aanpassingen vragen soms om wat extra uitleg. Wanneer je in iOS 26 een app van Apple voor het eerst opent, krijg je in een venstertje te zien wat de veranderingen zijn.

Zo kun je de publieke bèta van iOS 26 installeren op jouw iPhone

Het installeren van de publieke bèta is helemaal niet moeilijk. Zorg er wel voor dat je vooraf even een back-up maakt van je iPhone. Open de ‘Instellingen’ en tik op je iCloud-account. Kies voor ‘Back-up in iCloud’ en ‘Maak nu back-up’.

Daarna kun je op onderstaande manier de publieke bèta 2 van iOS 26 installeren:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;

Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 Public Beta’;

Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links);

Installeer de update.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met iOS 26 introduceert Apple een opvallende, nieuwe look: Liquid Glass. Dit geeft je iPhone een behoorlijke make-over met transparante elementen en effecten die lijken op glas. Dit zie je vooral terug bij menu’s en knoppen of als je in aan app aan het scrollen bent. De achtergrond is dan een beetje te zien door de knoppen heen.

Natuurlijk zitten er nog veel meer vernieuwingen iOS 26. Wil je geen enkele aankondiging en update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!