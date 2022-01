Europese providers willen Private Relay blokkeren (en dit is waarom)

Sinds iOS 15 heeft Apple de functie Privédoorgifte (of Private Relay) toegevoegd, maar Europese providers vinden dit helemaal niet fijn en willen de functie blokkeren. iPhoned legt uit hoe het zit.

Europese providers willen Private Relay blokkeren

Verschillende Europese providers, waaronder Vodafone en T-Mobile zijn niet blij met de nieuwe Private Relay-functie van Apple. Al een paar maanden nadat Apple de nieuwe functie bekend had gemaakt stuurden ze een brief naar de Europese Commissie.

Hierin geven de Europese providers aan dat Apples functie Privédoorgifte het lastig maakt om hun eigen netwerken te beheren. Door alle gegevens te verbergen hebben de providers ook geen toegang meer tot ‘belangrijke netwerkgegevens’.

De providers hopen de functie te blokkeren door middel van de Digital Markets Act (DMA). Dit is een nieuwe wet die (als het goed is) dit jaar tot een definitief akkoord gaat komen. Deze wet zorgt voor extra toezicht én regels voor de wereldwijd grootste online platforms en verantwoordelijkheden voor aanbieders van digitale diensten richting hun gebruikers.

De providers vinden dat Apple met de Private Relay-functie een soort van ‘digitale poortwachter’ is, en de DMA-wet gaat dat juist meer aan banden leggen.

Privédoorgifte in iCloud

Private Relay, of Privédoorgifte in het Nederlands, is een van de nieuwe funties in iOS 15. Met deze functie verberg je je IP-adres en kun je anoniem internetten. Privédoorgifte wordt vaak vergeleken met een VPN (Virtual Private Network). Dat is maar deels terecht. Een VPN anonimiseert ál je internetverkeer. Dat doet Private Relay niet. Het werkt alleen als je Apples eigen Safari gebruikt. Wanneer je in een andere browser over het web surft, is je activiteit gewoon zichtbaar.

Je moet Private Relay wel zelf even aanzetten, want de functie staat standaard uit. Er is nog één belangrijk puntje: wanneer je de gratis iCloud-versie met 5GB opslagruimte gebruikt, kun je Privédoorgifte helaas niet activeren. Heb je een betaald abonnement met 50GB, 200GB of 2TB opslagruimte? Dan is het aanzetten van Private Relay heel eenvoudig.

