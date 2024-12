Nieuw gerucht bevestigt: gehele iPhone 17-serie krijgt ProMotion

Er verscheen al eerder een gerucht dat alle modellen uit de iPhone 17-serie ProMotion-schermen krijgen. Dit wordt nu bevestigd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hele iPhone 17-serie krijg ProMotion

Beeldschermanalist Ross Young zei in september al dat de hele iPhone 17-serie ProMotion-schermen krijgen. ProMotion is een functie die momenteel exclusief is voor de Pro-modellen. Dit gerucht wordt nu ondersteund door een nieuw rapport. Dat rapport is iets minder specifiek en verwijst alleen naar een hoge vernieuwingsfrequentie. Toch impliceert het dat niet-Pro modellen voor het eerst ProMotion-schermen krijgen.

ProMotion-schermen

De vernieuwingsfrequentie van een beeldscherm meet het aantal keren per seconde dat het scherm wordt vernieuwd. Het wordt uitgedrukt in Hz. Niet-Pro modellen hebben tot nog toe altijd een 60 Hz beeldscherm. Dit betekent dat het scherm 60 keer per seconde wordt vernieuwd.

Veel schermen hebben een hogere vernieuwingsfrequentie, maar er zijn ook meer geavanceerde beeldschermen met variabele vernieuwingsfrequenties. Die kunnen de vernieuwingsfrequentie dus doelgericht verhogen of verlagen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een OLED-techniek die LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) wordt genoemd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple gebruikt de naam ProMotion voor schermen met een variabele vernieuwingsfrequentie. Die frequenties kunnen variëren van 120 Hz tot 1 Hz. Dat biedt drie voordelen:

120 Hz verdubbelt de framerate van onder andere games en zorgt zo voor een betere reactiesnelheid.

Tijdelijk lagere vernieuwingsfrequenties sparen de batterij.

1 Hz maakt de always-on functie mogelijk, omdat deze snelheid bijna geen stroom verbruikt.

Alle iPhone 17-modellen

Ross Young meldde dus al dat LTPO-displays volgend jaar naar alle iPhone 17-modellen komen. Dit betekent dat zowel het basismodel als de iPhone 17 Air de nieuwe functie krijgen. Het gerucht wordt nu bevestigd door Weibo-gebruiker Digital Chat Station. Deze gebruiker heeft al eerder correcte geruchten gelekt, zoals de telelens die naar de iPhone 16 Pro zou komen en de grotere sensor in de hoofdcamera.

Het zou zeker een update zijn die op het juiste moment komt. Schermen met een variabele vernieuwingsfrequentie zijn namelijk al gebruikelijk op Android-toestellen, die bovendien goedkoper zijn.