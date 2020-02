Xbox-games op je iPhone en iPad: Project xCloud komt naar iOS

Microsoft brengt zijn gamestreamingdienst Project xCloud naar iOS. Daarmee stream je Xbox-games rechtstreeks naar je iPhone of iPad.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Project xCloud komt naar iOS

Microsoft maakte het nieuws bekend in een blogbericht. Afgelopen herfst werd xCloud al getest op Android, nu wordt een soortgelijke testperiode gestart voor iOS. Daar kunnen testers (helaas doen Europese landen niet mee) de komende tijd de app uitproberen.

Microsoft zegt met een relatief kleine testgroep van 10.000 mensen te starten om zo de dienst langzaam maar zeker te verbeteren en uit te rollen. Met de Project xCloud-app kunnen de testers nu slechts één game spelen: Halo: The Master Chief Collection. Later wordt dit aanbod verder uitgebreid. Microsoft zegt van plan te zijn om alle meer dan 3500 Xbox-games op de dienst beschikbaar te maken.

Om Project xCloud te kunnen gebruiken heb je minstens iOS 13 of nieuwer nodig, een Microsoft-account is bovendien verplicht en een draadloze Xbox-controller om de games mee te spelen. Deze kun je sinds iOS 13 gemakkelijk aan je iPhone of iPad koppelen. In onderstaande tip leggen we uit hoe je dit doet.

Lees ook: Zo koppel je een controller aan je iPhone of iPad

Games streamen naar je iPhone en iPad

Met Project xCloud mengt Microsoft zich in de concurrentiestrijd met onder meer Google Stadia. Met de dienst kun je games via wifi of je mobiele internetverbinding naar een smartphone of tablet streamen. Daardoor heb je geen fysieke spelcomputer nodig, omdat alle data vanaf de servers van Microsoft naar jouw apparaat wordt verzonden.

Langzaam maar zeker ontdekken steeds meer bedrijven de mogelijkheden van streamingdiensten. Apple pakt het wat gaming betreft (nog) wat minder groots aan. Het bedrijf onthulde vorig jaar Apple Arcade: een abonnement waarmee je voor een vast bedrag per maand onbeperkt een catalogus van meer dan honderd games kunt spelen. In onze review kom je erachter of dat de moeite waard is.

Lees ook: Apple Arcade review: gamen zonder fratsen en de hoogste kwaliteit