Deze iPhone 7 draait op Android dankzij een nieuwe hack

Android in een iPhone-jasje: ontwikkelaars zijn er in geslaagd om Android over te zetten op een iPhone 7, waarmee het besturingssysteem van Google op de iPhone draait.

Ontwikkelaars zetten Android over naar iPhone

Al sinds de opkomst van de smartphone staan de twee besturingssystemen tegenover elkaar: iOS en Android. Smartphonegebruikers met een voorkeur voor iOS kiezen voor iPhone, en anderen weer voor Android. Maar een groep ontwikkelaars heeft nu Android werkende gekregen op een iPhone 7.

Project Sandcastle heeft het Android-systeem dankzij een nieuwe hack over weten te zetten. De ontwikkelaars zijn van mening dat de iPhone je een te gesloten besturingssysteem geeft. Als je een iPhone koopt, ben je echter de eigenaar van dat besturingssysteem en zou je het dus ook zelf moeten kunnen aanpassen. Met de nieuwe hack willen ze meer vrijheid creëren voor gebruikers. Een jaar lang hebben de twee ontwikkelaars van Project Sandcastle eraan gewerkt. Hierbij hebben ze hulp gehad van iOS-engineers.

Veel beperkingen

Hoewel de ontwikkelaars Android op een iPhone werkende hebben gekregen, is het besturingssysteem verre van volledig functioneel. Zo werkt de gpu (grafische processor) niet, maar ook de speakers, het modem voor mobiel internet, bluetooth en de camera’s functioneren niet zoals je gewend bent. Daarnaast is het besturingssysteem hoogstwaarschijnlijk niet stabiel op de iPhone en heeft het ook negatieve gevolgen voor de accuduur.

Bètaversie is nu beschikbaar

De bètaversie van ‘Android for iPhone’ is nu te downloaden op de website. Het is nog onduidelijk wanneer de definitieve versie beschikbaar wordt. Momenteel ondersteunt het systeem alleen de iPhone 7 en iPhone 7 Plus.

Het is als gezegd onduidelijk wat de impact ervan is, bijvoorbeeld op de accu of prestaties van de iPhone. Daarom is het niet verstandig om de software op je eigen iPhone te installeren, ondanks dat Project Sandcastle de bèta wel online heeft gezet.

