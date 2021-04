Project CHIP komt eraan. Deze smart home-standaard gaat ervoor zorgen dat slimme apparaten van bedrijven als Apple, Amazon en Google straks met elkaar samenwerken. Tijd voor een kennismaking.

1. Wat is Project CHIP? Een open source-standaard voor smart home-producten. Dit is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat je dankzij Project CHIP in de toekomst slimme producten van bedrijven als Apple, Amazon en Google met elkaar kunt gebruiken. De afkorting staat voor “Connected Home over IP”.



Het project is in 2019 gestart door een coalitie van ruim 170 grote techbedrijven, waaronder bekende namen als Apple, Amazon, Google, IKEA, Samsung en Philips Hue. Zij hebben met elkaar afgesproken in de toekomst samen één standaard voor smart home-producten te gebruiken.



Project CHIP kun je dus zien als de universele stekkerdoos die met alle lichtnetten (lees: slimme producten van onder meer Apple, Amazon en Google) overweg kan.

2. Hoe werkt het? Project CHIP bestaat uit drie bestaande draadloze technieken: bluetooth, wifi en thread. De twee eerstgenoemden zijn alom bekend, maar thread heeft misschien wat uitleg nodig.



Deze standaard is gemaakt met het Internet of Things in het achterhoofd, oftewel de nabije toekomst waarin steeds meer huishoudelijke apparaten een internetverbinding hebben en onderling met elkaar verbonden zijn.



Thread is een veilige en energiezuinige manier om bijvoorbeeld beveiligingscamera’s en bewegingssensoren met elkaar te verbinden.

3. Wat zijn de voordelen? Het belangrijkste voordeel van Project CHIP is dat je straks veel meer keuzevrijheid hebt in het samenstellen van je smart home. Momenteel zitten makers van slimme verlichting, camera’s en thermostaten namelijk allemaal op hun eigen eilandjes en ben je dus beperkt in aankoopkeuze.



Apple-gebruikers hebben bijvoorbeeld weinig aan een Google Nest Audio-speaker, want deze heeft geen ondersteuning voor HomeKit, het smart home-platform van de iPhone-maker. Je kunt de speaker via een omweg wel aansluiten, maar je mist hierdoor sommige functies. Hetzelfde geldt voor het gebruiken van een Amazon Echo-speaker in combinatie met Google Home: dit is allesbehalve toegankelijk.



Een ander voordeel van Project CHIP is dat de nieuwe standaard open source is. Met andere woorden: iedereen kan onder de motorkap meekijken en checken hoe de techniek precies in elkaar steekt. Dit is hopelijk goed nieuws voor het uitrollen van updates voor smart home-spullen.

4. En hoe zit het met nadelen? Dat is nog even afwachten. Op papier is het lastig om nadelen te ontdekken aan het initiatief. Project CHIP lost immers een groot probleem in de smart home-wereld op: het gebrek aan ondersteuning. Of de alliantie ook in de praktijk werkt, moet de tijd uitwijzen.