Gratis proefabonnement Apple Music ingekort tot slechts één maand

Slecht nieuws voor wie hoopte binnenkort drie maanden gratis naar muziek te kunnen luisteren. Apple heeft het proefabonnement van Apple Music ingekort tot slechts één maand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog maar één maand proefabonnement Apple Music

Sinds de introductie van Apple Music in 2015 had de dienst altijd één groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Spotify. Apple bood nieuwe gebruikers van Music een proefabonnement aan van maar liefst drie maanden. Daarmee kreeg je ruim de tijd om te ontdekken of de muziekdienst aan jouw wensen voldoet.

Helaas is die pret voorbij. Wie vanaf nu Apple Music wil proberen, krijgt een proefabonnement van slechts één maand cadeau. Daarmee onderscheidt Apple’s muziekdienst zich niet langer van de concurrentie. Die gaf altijd al een gratis abonnement van een maand weg.

Het is overigens nog steeds mogelijk om een langere proefperiode te krijgen, maar daar moet je wel een audioproduct van Apple voor aanschaffen. Wie AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, sommige Beats-koptelefoons of een HomePod mini koopt, kan zes maanden lang gratis naar Apple Music luisteren.

Het is niet de eerste keer dat Apple de proefperiode van één van zijn diensten inkort. Na de introductie van Apple TV Plus kon je bij aanschaf van een iPhone, iPad of Mac een jaar lang gratis het hele aanbod bekijken. Tegenwoordig is dat nog maar drie maanden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Profiteert Apple van controverse rond Spotify?

Dat Apple het proefabonnement van Music juist nú beperkt, is echter wel opvallend. Marktleider Spotify kwam de afgelopen weken veelvuldig negatief in het nieuws. Joe Rogan nodigt soms gasten uit in zijn podcast die controversiële meningen verkondigen over het coronavirus. Artiesten als Neil Young besloten hun muziek vervolgens van Spotify te verwijderen omdat het bedrijf niet genoeg zou doen om nepnieuws tegen te gaan.

Wellicht stappen veel gebruikers van Spotify om diezelfde reden nu over naar Apple Music. Apple heeft er natuurlijk belang bij om deze nieuwe klanten zo snel mogelijk te laten betalen. Dat zou een reden kunnen zijn om de gratis abonnementen korter te maken.

Lees het laatste nieuws over Apple: