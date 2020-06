Mogelijk gaan alle modellen van de iPhone 12 in juli in productie. Dit is opvallend, aangezien dit niet overeenkomt met eerdere geruchten over de iPhone 12-release.

Productie iPhone 12 start in juli

Alle varianten van de iPhone 12 gaan mogelijk al vanaf juli in productie. Volgens een bericht van DigiTimes voltooit Apple de ‘EVT-fase’ (Engineering Validation and Testing) voor de komende iPhone 12-reeks eind juni. Na afsluiting van deze testfase zou de fabrikant in juli starten met de productie van de vier de iPhone 12-modellen.

Ondanks het bericht suggereert dat alle ‌iPhone 12‌-modellen vanaf juli in productie gaan, is het maar de vraag of de toestellen ook tegelijk lanceren. Volgens een bericht van Nikkei Asian wordt de eerste iPhone 12 met mmWave 5G-ondersteuning mogelijk pas in 2021 uitgebracht. Daarnaast beweerde een belangrijke Apple-leverancier laatst dat de iPhone 12-reeks pas in oktober verschijnt. Normaal gesproken gebeurt dit in september, wat dit jaar niet mogelijk lijkt vanwege beperkingen door het coronavirus.

Eerdere geruchten over iPhone 12

Er is wel al het een en ander duidelijk over de iPhone 12. Waarschijnlijk verschijnt hij in vier verschillende varianten: de reguliere iPhone 12, de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Verder krijgen waarschijnlijk alle vier de modellen een oled-scherm. Voorheen gebruikte Apple voornamelijk lcd-displays in zijn toestellen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere specificaties van de iPhone 12-reeks bekend. Wil je nog meer weten over de komende generatie iPhones? Lees dan even onze 9 verwachtingen van de iPhone 12-toestellen.

