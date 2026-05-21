Apple brengt nog 15+ producten uit in 2026 – dit zijn ze

Apple heeft nog heel wat nieuwe producten in petto voor dit najaar – hier zijn alle nieuwe Apple-producten die je in 2026 kunt verwachten.

Apple brengt nog 15+ producten uit in 2026

2026 wordt nog een druk jaar wat betreft nieuwe Apple-producten. We zetten alles wat je dit jaar nog van Apple kunt verwachten voor je op een rij.

iPhone 18-serie inclusief iPhone Ultra

De iPhone 18-serie krijgt dit najaar een ultra-premium karakter, waarbij het basismodel iPhone 18 wordt geschrapt; die komt volgens geruchten pas begin 2027 op de markt. De verschijningsdatum van de iPhone Air 2 blijft nog onduidelijk.

iPhone 18 Pro : variabel diafragma, nieuwe kleur, kleiner Dynamic Island en meer.

: variabel diafragma, nieuwe kleur, kleiner Dynamic Island en meer. iPhone 18 Pro Max : hetzelfde als de iPhone 18 Pro, plus een nog grotere batterij.

: hetzelfde als de iPhone 18 Pro, plus een nog grotere batterij. iPhone Ultra : de eerste vouwbare iPhone van Apple.

: de eerste vouwbare iPhone van Apple. iPhone Air 2: A20 Pro-chip met een paar andere verbeteringen.

AirPods Ultra en Apple Watches

Er gaan geruchten dat Apple dit jaar een nieuw AirPods Ultra-model op de markt brengt, dat is uitgerust met IR-camera’s voor AI-functies. Ook worden er in 2026 nog nieuwe Apple Watch-producten verwacht.

AirPods Ultra : gebaseerd op de AirPods Pro 3 met nieuwe IR-camera’s en H3-chip.

: gebaseerd op de AirPods Pro 3 met nieuwe IR-camera’s en H3-chip. Apple Watch Ultra 4 : nieuwe gezondheidssensors, verbeterd design en meer.

: nieuwe gezondheidssensors, verbeterd design en meer. Apple Watch Series 12: hier zijn tot dusver niet echt geruchten over verschenen.

MacBook Ultra, M5 Mac Studio, Mac mini en meer

2026 is een belangrijk jaar voor de Mac, met de recente introductie van de MacBook Neo en nieuwe modellen van de MacBook Pro en MacBook Air. Binnenkort staan er ook updates voor de desktopcomputers van Apple op het programma, in de aanloop naar de introductie van de MacBook Ultra.

M5 Mac mini : M5- en M5 Pro-versies met wat kleine veranderingen.

: M5- en M5 Pro-versies met wat kleine veranderingen. M5 Mac Studio : M5 Max- en een geheel nieuwe M5 Ultra-chip.

: M5 Max- en een geheel nieuwe M5 Ultra-chip. M5 iMac : nieuwe kleuren.

: nieuwe kleuren. MacBook Ultra: nieuw high-end model met OLED-display, touch-ondersteuning en meer.

iPad en iPad mini

Eerder dit jaar kwam er al een nieuwe iPad Air op de markt, maar naar verwachting lanceert Apple voor het einde van 2026 nog twee iPads: een iPad mini met OLED-scherm en een nieuw basismodel van de iPad.

iPad mini : OLED-display en nieuwe chip.

: OLED-display en nieuwe chip. iPad: A18-chip voor Apple Intelligence-ondersteuning.

Apple Home-producten

Apple heeft grootse plannen om in 2026 de producten in de Home-lijn uit te breiden, maar zou naar verluidt eerst de komst van de nieuwe Siri afwachten. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe producten die in de pijplijn zitten.

Nieuwe Apple TV 4K : A17 Pro-chip, Apple Intelligence, ingebouwde camera.

: A17 Pro-chip, Apple Intelligence, ingebouwde camera. HomePad / HomePod Touch : nieuw product met 7-inch touchscreen.

: nieuw product met 7-inch touchscreen. HomePod 3 : vernieuwde HomePod met nieuwe chip voor Apple Intelligence.

: vernieuwde HomePod met nieuwe chip voor Apple Intelligence. HomePod mini 2 : nieuwe chip, verbeterde audio en meer.

: nieuwe chip, verbeterde audio en meer. Apple Security Camera : smart home accessoire met Veilige video in HomeKit.

: smart home accessoire met Veilige video in HomeKit. Apple Video Deurbel: Face ID maakt wellicht integratie met slimme sloten mogelijk.

