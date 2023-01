Jammer: deze 5 producten verdwenen in 2022 uit de Apple Store

Apple bracht in 2022 veel producten uit, maar haalde er ook een aantal van de markt. Deze vijf producten verdwenen vorig jaar uit de Apple Store.

Deze producten verdwenen in 2022

Apple bracht dit jaar opnieuw genoeg producten en updates uit. We zagen in 2022 onder andere de aankondiging van iOS 16, iPadOS 16, de iPhone 14 Pro en een nieuwe MacBook Air. Dit betekende tegelijkertijd het einde van een aantal devices. Deze vijf producten verdwenen in 2022 uit de Apple Store.

1. Apple Watch Series 3

In 2022 bracht Apple de duurste Apple Watch ooit uit. Met het uitbrengen van de Apple Watch Ultra verdween tegelijk de goedkoopste Apple Watch van de markt: de derde generatie Apple Watch.

De Apple Watch 3 was nog te koop voor 220 euro, waarmee het een toegankelijk instapmodel was in de Watch-series. Het inmiddels verouderde horloge heeft inmiddels een waardige vervanger gekregen in de Apple Watch SE 2. De Apple watch 3 was (en is) een mooie smartwatch, maar het was inderdaad tijd voor de nieuwe generaties.

2. iPhone 11

Afgelopen jaar bracht Apple opnieuw maar liefst vier nieuwe modellen van iPhones uit. De iPhone 14 (Plus) en de iPhone 14 Pro (Max) luidden het einde van de iPhone 11 in. Ook de iPhone 11 had al meer dan genoeg opvolgers, maar toch is het een opvallende keuze dat Apple is gestopt met de verkoop van de iPhone 11.

De iPhone 11 is namelijk de enige iPhone met het ‘oude’ randloze design, waardoor het de verwachting was dat de iPhone 11 nog wel even in de roulatie zou blijven. Misschien heeft het ermee te maken dat Apple het design van de iPhone 11 voor de nieuwe iPhone SE gaat gebruiken, die waarschijnlijk in 2024 verschijnt.

3. Apple TV HD

In oktober 2022 lanceerde Apple zijn nieuwste mediaspeler. De Apple TV 4K 2022 is dankzij de krachtige hardware ideaal voor gamers en de Siri Remote is een stuk fijner in gebruik. Ook films en series zien er ontzettend goed uit dankzij 4K en ondersteuning voor Dolby Vision én HDR10+.

De Apple TV kreeg dus een flinke upgrade, waardoor het begrijpelijk is dat de Apple TV HD uit 2015 niet meer verkocht wordt. De Apple TV HD kostte nog maar 20 euro minder dan de nieuwe Apple TV en was in bijna ieder opzicht geen goede deal meer. Met een slechtere beeldkwaliteit, minder geheugen en een langzamere besturing was het inderdaad tijd om plaats te maken voor de Apple TV 4K.

4. iPod Touch

Apple kondigde afgelopen jaar het trieste nieuws aan dat het bedrijf stopt met de productie van de iPod touch. De geavanceerde mp3-speler was ingehaald door zijn tijd en dus overbodig geworden. In 2001 bracht Apple de eerste iPod uit, dat het bedrijf en iTunes nóg meer op de kaart zette.

In 2023 worden er dus geen nieuwe iPods meer gemaakt, dat we stiekem toch wel een beetje jammer vinden. Het nostalgische apparaatje diende als een prima ‘iPhone Lite’: je kan er alles mee wat een iPhone ook kan, behalve bellen. Door alle nieuwe iPhones werd de iPod voor Apple helaas overbodig, maar de muziekspeler zal wat ons betreft niet in de vergetelheid raken.

5. 27 inch-Mac

In 2020 kondigde Apple vrij onverwacht een nieuwe Mac met een 27 inch-scherm aan. De iMac (2020) bouwde voort op het design van zijn voorgangers. De 27 inch-desktop maakte gebruik van een Intel-processor en was dus niet uitgerust met een M-processor, Apples eigen chips. Dit is waarschijnlijk aanleiding geweest voor het einde van deze grote iMac: in 2022 besloot Apple te stoppen met de productie.

Voortaan moeten we het dus doen met de 24 inch-uitvoering van de iMac. De grote iMac werd voornamelijk gebruikt door grafische professionals, die nu – zoals Apple het liefst ziet – overstappen naar de Mac Studio. Deze is voorzien van snelle chips en veel geheugen. Samen met het Studio Display, Apple’s nieuwe monitor, is de set compleet. De 27 inch-Mac zal waarschijnlijk niet door heel veel mensen gemist worden.

Deze producten verwachten we in 2023

Deze producten verdwenen uit de Apple Store en zien we dus niet meer terug in 2023, maar welke producten verschijnen wel dit jaar? Dit jaar verwachten we onder andere de eerste versie van de Apple Reality en nog veel meer. Lees hier onze voorspellingen van Apple voor 2023.

