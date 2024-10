Apple kondigt deze maand 4 nieuwe producten aan – dit zijn ze

Apple kondigt deze maand weer vier nieuwe producten aan. Benieuwd welke apparaten in oktober verschijnen? Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event in oktober

Een maand geleden kondigde Apple een reeks nieuwe producten aan. Begin september verschenen de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10 en de AirPods 4. Deze maand organiseert Apple waarschijnlijk nóg een evenement, waarbij meer producten worden gepresenteerd. Deze toestellen verschijnen in oktober 2024!

1. MacBook Pro M4

Het is zo goed als zeker dat Apple deze maand de MacBook Pro 2024 aankondigt. Het toestel draait op de nieuwe M4-chip, die we eerder al in de iPad Pro 2024 zagen. Verder voorziet Apple alle uitvoeringen van de MacBook Pro van 16 GB aan werkgeheugen en een extra Thunderbolt-poort. Inmiddels zijn de eerste modellen van Apple’s nieuwe product al opgedoken in Rusland. Bekijk hier hoe de nieuwe MacBook Pro eruitziet.

2. Mac mini M4

Naast de MacBook Pro met M4-chip brengt Apple nog een product uit met dezelfde processor. Ook de Mac mini maakt de overstap naar M4, maar dat is niet alles. De nieuwe generatie van de Mac mini krijgt een nieuw design, dat veel dunner is en lijkt op de Apple TV. Het is voor het eerst in 14 jaar dat Apple het ontwerp van de Mac mini aanpast. Verder krijgt het toestel minimaal 16 GB aan werkgeheugen en kun je updaten naar de M4 Pro-chip.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. iMac M4

De iMac krijgt een kleinere update in 2024, maar stapt ook over naar de M4-chip. Net als de Mac mini en de MacBook Pro krijgt voorziet Apple het product van minimaal 16 GB aan RAM. Verder worden er weinig veranderingen verwacht bij de iMac 2024. De kans is groot dat we bij de nieuwe iMac aangepaste versies van het Magic Keyboard, de Magic Mouse en Magic Trackpad met een usb-c-aansluiting zullen zien.

4. iPad mini 7

Apple geeft de iPad mini voor het eerst in drie jaar een update. Het gaat vooral om veranderingen onder de motorkap. De kleine tablet draait op de nieuwe A18-chip, waarmee de iPad mini 7 ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Daarnaast voorziet Apple het product van een nieuw scherm, dat jelly scrolling moet voorkomen. Lees hier meer over de iPad mini 7.

Evenement eind oktober

Het is de verwachting dat Apple een speciaal evenement organiseert om de nieuwe Macs en de iPad mini te presenteren. De reguliere iPad ontbreekt vooralsnog, de kans is klein dat Apple dit jaar nog een nieuwe generatie van de tablet aankondigt. Dat is opvallend, want de laatste uitvoering van de iPad kwam uit in 2022. Pas in 2025 verschijnt de volgende generatie van de iPad, terwijl de iPad Pro, iPad Air en iPad mini dit jaar wél een update krijgen.

Het evenement vindt vermoedelijk eind oktober plaats, waarschijnlijk op 28 of 29 oktober. De precieze tijd van het event is nog onduidelijk, vorig jaar begon de presentatie pas om 1.00 uur Nederlandse tijd. Het is goed mogelijk dat Apple nu kiest voor een eerdere starttijd, zo begon het iPhone 16-event om 19.00 uur. Eind deze week weten we waarschijnlijk meer, want Apple kondigt het evenement binnenkort officieel aan.