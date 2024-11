5 producten die Apple begin 2025 uitbrengt (en dit is wanneer)

Volgens geruchten brengt Apple begin 2025 direct vijf nieuwe producten uit. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Apple in 2025

Apple heeft in 2024 weer een reeks nieuwe producten uitgebracht. De iPhone 16-serie verscheen en het bedrijf vierde een jubileum met de tiende generatie van de Apple Watch. Daarnaast kwamen nieuwe AirPods, Macs en iPads uit. Lang hoeven we niet te wachten op de volgende Apple-producten, want die worden begin 2025 al verwacht. Benieuwd wat Apple van plan is? Deze toestellen komen in het voorjaar va 2025!

1. iPhone SE 4

De belangrijkste aankondiging die Apple begin 2025 zal maken gaat vermoedelijk over de iPhone SE 4. De huidige generatie van de iPhone SE kwam uit in 2022, waardoor de telefoon inmiddels verouderd is. Het is daarom de verwachting dat Apple bij de iPhone SE 4 grote veranderingen doorvoert. Zo krijgt het toestel een aangepast ontwerp, dat lijkt op het design van de iPhone 14.

Dat betekent dat Apple in 2025 definitief afscheid neemt van de thuisknop, in plaats daarvan krijgt de iPhone SE 4 Face ID. De telefoon krijgt een 6,1-inch oled-scherm, zoals we eerder bij de iPhone 14 zagen. Ook de camera wordt verbeterd, volgens geruchten krijgt de iPhone SE komend jaar een 48-megapixelcamera. Met de A18-chip krijgt de goedkoopste iPhone zelfs ondersteuning voor Apple Intelligence. Lees hier alles over de iPhone SE 4!

2. iPad 11

Niet alleen Apple’s goedkoopste iPhone krijgt een update, ook het instapmodel van de iPad wordt vernieuwd. Begin 2025 brengt Apple de elfde generatie van de iPad uit. De tablet krijgt vooral onder de motorkap een update, want het toestel draait waarschijnlijk op de A18-chip. Met deze processor werkt de iPad met alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Vrijwel alle nieuwe producten hebben dan ondersteuning voor Apple Intelligence.

Bij de tiende generatie iPad voerde Apple grote veranderingen in het design door. Het is daarom de verwachting dat het ontwerp bij de volgende iPad vrijwel ongewijzigd blijft. Verder krijgt de iPad 11 kleine verbeteringen, zo heeft de tablet vermoedelijk ondersteuning voor Wifi 6E (of Wifi 7) en Bluetooth 5.3. Wil je meer weten over de volgende iPad? Lees dan hier alles over de eerste iPad die Apple in 2025 uitbrengt!

3. MacBook Air 2025

De MacBook Air heeft recent nog een update gehad, maar maakt begin 2025 de overstap naar een nieuwe processor. Bij de release van de MacBook Pro 2024 kondigde Apple aan dat de MacBook Air standaard met 16 GB aan werkgeheugen komt. Dat is een belangrijke verbetering, want dat was oorspronkelijk 8 GB RAM. Die uitvoering is inmiddels niet meer verkrijgbaar, Apple heeft het dat model uit de verkoop gehaald.

De MacBook Air 2025 krijgt opnieuw 16 GB aan werkgeheugen, zodat alle functies van Apple Intelligence probleemloos op het apparaat kunnen draaien. Daarnaast krijgt de laptop een M4-chip, die we nu al bij de iPad Pro en de MacBook Pro zien. De huidige MacBook Air draait nog op de M3-chip. Verder krijgt de laptop waarschijnlijk weinig veranderingen, het gaat dus vooral om een update van de hardware.

4. iPad Air 2025

Naast de MacBook Air krijgt ook de iPad Air begin 2025 een kleine update. De tablet wordt voorzien van de M3-chip, de huidige iPad Air draait nog op de M2-chip. Het gaat om een kleine update voor de tablet, want verder worden er geen wijzigingen verwacht. Wel krijgt de iPad Air in 2025 een nieuw toetsenbord, Apple werkt naar verluidt aan een vernieuwde versie van het Magic Keyboard.

5. HomePad

Volgens geruchten komt Apple begin 2025 ook met een compleet nieuw product. Het bedrijf werkt aan een tablet, die speciaal wordt ontwikkeld voor het bedienen van je slimme huis. Het wordt volgens geruchten een combinatie van de HomePod en de iPad. De HomePad bestaat uit een 6-inch scherm, dat je aan de speaker of aan de muur kunt bevestigen. Via dit scherm kun je alle slimme apparaten in je huis bedienen.

Er is nog veel onduidelijk over Apple’s eerste product dat speciaal voor een smart home wordt ontwikkeld. Het is in ieder geval zo goed als zeker dat het apparaat werkt met Apple Intelligence, in tegenstelling tot de huidige HomePod. Mogelijk krijgt de HomePad ook een camera om FaceTime-gesprekken mee te voeren. Benieuwd wat we al weten over de HomePad? Lees hier alles over de slimme robot!

Release begin 2025

Apple brengt begin 2025 dus direct vijf apparaten uit. Dat is niet alles, want er verschijnt mogelijk ook een nieuwe generatie van de AirTag. De AirTag 2 heeft beter bereik, verbeteringen in de chip en biedt meer privacy. De release van deze nieuwe producten is waarschijnlijk in het voorjaar. Mogelijk organiseert Apple dan een evenement, waarbij de nieuwe iPhone, iPad, MacBook Air en HomePad worden getoond.

Apple kondigt nieuwe producten in het voorjaar doorgaans aan in maart of april. Zo verscheen de iPhone SE 2022 op 8 maart, dezelfde datum als de iPad Air 2022. Het is goed mogelijk dat Apple een soortgelijke planning aanhoudt in 2025. Dat betekent dat we begin maart een reeks nieuwe toestellen gaan zien. Wil je niks missen? Houd iPhoned de komende maanden dan goed in de gaten, zodat je van alle aankondigingen op de hoogte bent!